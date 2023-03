Presidente de México acepta que el fentanilo sí se produce en su país, aunque la materia prima venga de Asia

Una polémica desató el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien propuso en las últimas horas que su país y Estados Unidos prohíban el uso de fentanilo con fines médicos, como parte del combate al tráfico y consumo de ese peligroso opioide.

“Que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo”, dijo López Obrador, asegurando que también se le propondría al Gobierno de Estados Unidos que lo prohíban para usos médicos.

Según el presidente, México está haciendo más contra el tráfico de fentanilo que Estados Unidos; incluso el Gobierno mexicano aseguró que las autoridades del país incautaron seis toneladas de esa droga (que los traficantes suelen mezclar con otros estupefacientes) desde 2018.

Bolsas de plástico de fentanilo se exhiben en una mesa en el área de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en la Instalación de Correo Internacional en el Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago, Illinois, EE. UU. - Foto: REUTERS

López Obrador aclaró que por ahora no ha abordado el tema con su homólogo estadounidense Joe Biden y que esperará las reacciones que tengan otros congresistas republicanos sobre la propuesta que describió como una “invasión”.

“No es el gobierno del presidente Biden, son los republicanos”, subrayó. López Obrador dijo que tampoco descarta la posibilidad de “exigir sanciones en su momento” ante las Naciones Unidas sobre la propuesta de declarar a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras y poder combatirlos, incluso con el Ejército dentro de territorio mexicano.

Esta mañana el presidente @lopezobrador_ hizo una invitación pública a las comunidades humanísticas, científicas y tecnológicas, para que contribuyan a la investigación de sustitutos en el uso médico de fentanilo por otro tipo de sustancias. ➡️1/2 pic.twitter.com/DWBm3zUEz3 — María Elena Álvarez-Buylla Roces (@ElenaBuylla) March 15, 2023

La semana pasada, los congresistas republicanos Lindsey Graham y John Neely Kennedy anunciaron esta propuesta, motivada por el auge del fentanilo, un opioide que puede ser 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, que solo en 2021 fue causa de muerte de más de 71.000 estadounidenses.

“El fentanilo es un arma de destrucción masiva que está llegando desde tu país. Estás permitiendo refugios para que estos grupos operen con impunidad. Te pedimos que nos ayudes”, interpeló directamente a López Obrador un Graham que calificó a México de “Estado narcoterrorista”.

A lo que el presidente de México respondió: “Aquí no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué no atienden ellos el problema?”, dijo el mandatario mexicano.

El presidente López Obrador aprovechó aquella ocasión para responsabilizar a Estados Unidos del daño causado por el consumo del fentanilo en su propio país. “¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo, a los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo?”, agregó el jefe de estado mexicano.

En reuniones con asesores de Biden, México presentó algunos datos, por ejemplo, las incautaciones de fentanilo, que superan las seis toneladas. Asimismo, se presentaron diferentes índices de homicidios, están disminuyendo un 10 % al igual que los demás delitos. - Foto: REUTERS

En las últimas horas, el mandatario mexicano tuvo que aclarar lo anteriormente dicho en una de sus conferencias de prensa ofrecida a los medios de comunicación, en la que aseguró que la materia prima llega de Asia, pero que México la produce.

“No es México el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos, sostengo que llega más fentanilo de manera directa a Estados Unidos y Canadá que lo que llega a México. Aquí lo que se hace son pastillas, las troquelan”, aseguró el presidente mexicano.

El presidente mexicano @lopezobrador_ aseguró que, llega más #fentanilo de manera directa a Estados Unidos y Canadá, procedente de Asia que de México. @ConexiontlSUR @teleSURtv pic.twitter.com/UbH5fMJenU — Daniel Rosas (@danieltelesur) March 16, 2023

La polémica creció cuando el mandatario de México, el pasado lunes 13 de marzo, durante su conferencia diaria por televisión, aseguró que México es un país más seguro que Estados Unidos. Esto en medio de la desaparición, aún sin resolverse, de tres mujeres que viajaron de Estados Unidos a México, desde finales de febrero.

“Es más seguro México que Estados Unidos. No hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso, además, lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben, desde luego, nuestros paisanos que están allá, ellos están bien informados”, dijo el presidente.

Estados Unidos y México se unen para combatir la producción del fentanilo

El secretario de Relaciones Exteriores de México sostuvo una importante reunión con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora presidencial para Seguridad Nacional en compañía del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

A pesar de que desde mayo de 2019 el Gobierno de esa nación puso el fentanilo y dos de sus precursores clave bajo un régimen regulatorio controlado. - Foto: AFP

El presidente de México confirmó también su reunión con altos funcionarios de Estados Unidos y una delegación encabezada por la asesora Elizabeth Sherwood-Randall en los que se trataron temas como el fentanilo y la lucha contra el tráfico de esta sustancia y reducir el tráfico hacia otros países.

Según el diario mexicano 24 Horas, el congresista estadounidense Dan Crenshaw ya había presentado una propuesta ante la Cámara de Representantes de la Unión Americana que plantea que el presidente Joe Biden autorice el uso de la fuerza militar contra los carteles mexicanos, que según él “son las responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y matan aproximadamente a 80 mil estadounidenses cada año”.

*Con información de la AFP y Europa Press.