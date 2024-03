“Se me va la vida”: mujer compartió su frustración porque no le alcanza su sueldo

En días recientes un video en TikTok se ha vuelto viral, en él, se puede ver a una mujer llamada Valentina contando una historia sobre su vida y haciendo una profunda reflexión sobre el trabajo y el dinero.

“Hay una cosa que me está empezando a atormentar la cabeza, pero fuerte, y es que me pasan los años, se me va la vida y no la vivo”, empezó la joven su video asegurando que muchos comentan que respirar, de entrada, es vivir, pero ella asegura que no está aprovechando la vida en nada.

La mujer dijo que si bien sus amigos le dicen que ha cursado el bachillerato, una carrera y otros logros a lo que ella responde: " ¿y qué?, vivo con un sueldo base, ahogada porque pago el alquiler, la luz, el gas, el agua el Wi-Fi, los gastos extras, los variables, los fijos”, dijo la mujer desesperada en el video publicado en la red social.

Valentina dijo que después de los gastos que mencionó no le queda nada para ella, incluso tiene que ahorrar, porque si quiere comprar un vehículo en el futuro debe tener los recursos para poder hacerlo, “si quiero tener una casa propia tengo que ahorrar”, dijo, y después completó su oración diciendo: “¿de dónde saco yo el dinero?, ¿saco un préstamo de por vida?”.

La mujer dijo en el video que la situación en España no está fácil, y es algo que comenta mucho con su pareja últimamente, " s que esta situación es inhumana, o sea, para poder tener todo eso que creo yo, son necesidades básicas, tengo que ahorrar, pero si ahorro no vivo”, reflexiona.

La joven española dijo que no quiere pasarse toda su vida trabajando, porque ella también quiere vivir, “no encuentro una salida a este problema a no ser que seas un narcotraficante, entonces vale, pero una persona normal y corriente, común, con un sueldo base, quitándole todos esos gastos es imposible que esa persona pueda vivir”, aseguró.

La reflexión hizo que muchas personas comentaran el video. | Foto: TikTok/Valentina.redaelli

Una de las reflexiones que hizo la mujer en su cuenta de TikTok fue el del futuro promedio de una persona normal en España, queriendo salir adelante ahorrando para pagar un vehículo o un apartamento, “¿con ese sueldo?, ¡no!”, dijo preocupada.

“Obligatoriamente, tienes que pasar por un préstamo, o hacer algo porque si no dime tú ¿Cómo lo haces?”, dijo, y agregó: “Si yo todo el dinero que me “sobra” lo guardo y lo ahorro para mañana tener algo, ese “mañana” será de aquí a muchos años y si yo me guardo ese dinero entonces no tengo vida”.

Ni para tomarse un café, ni ir a comer ni darse un paseo podría quedarle dinero a Valentina en caso de que ahorrara el poco dinero que le podría quedar de su sueldo mensual, “yo no sé hasta donde vamos a llegar”, terminó el video diciendo la mujer que no haya otro camino que seguir trabajando y no disfrutar su vida.

Los comentarios al video no se hicieron esperar, “Y si venis a Argentina se pone en modo más complicado”, esa es la realidad de España, se vive para trabajar”, “necesitas salir de tu zona de confort”, “todos los jóvenes estamos así”, “la solución se llama emprender”, “no se trata de ahorrar, se trata de aprender a invertir para que genere intereses”, fueron algunas de las reacciones al video.

En otro video, Valentina respondió a un comentario de una de sus seguidoras que decía: “Sólo sobrevivimos, no le encuentro sentido”, la española entonces decidió darle la razón a su seguidora diciendo que “vivimos en modo automático, nos levantamos, nos vamos al trabajo, cuidamos de nuestros hijos, hacemos la comida, dormimos, nos levantamos, trabajamos, ni siquiera tenemos tiempo para pensar si lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer”, aseguró.