“Sé quien eres”: la reina Sofía sabía que el rey era infiel y con quien. Así fue su encuentro con Corinna, su amante, según ella

El pasado 7 de noviembre se conoció el lanzamiento del pódcast Corinna and the King, el cual tiene como protagonista a Corinna Larsen, quien tuvo un romance secreto con el rey emérito de España, Juan Carlos I.

Este lanzamiento se desarrolló días antes de que continuaran las sesiones en el Tribunal de Apelación del Reino Unido, a causa de la demanda por acoso interpuesta por Corinna Larsen contra el rey Juan Carlos I.

Aunque ya se habían hecho públicas diferentes versiones que hablaban sobre esta relación, en esta producción digital Corinna Larsen habla en primera persona y cuenta su versión detallada de los hechos que rodean este tema. Son ocho capítulos y cada lunes se publicará uno nuevo. El pódcast es publicado en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Overcast, Pocket Casts y Amazon Music.

“A medida que entrevisté a más personas relacionadas con el escándalo, me di cuenta de que era una historia increíblemente importante para un concepto que me obsesiona: cómo funciona realmente el mundo. Esta es a la vez una historia increíble de una relación que salió terriblemente mal, pero debajo de la superficie se trata de cómo el 0,01 vive y opera con abandono, corrupción, poder y codicia”, señala Bradley (productor ejecutivo) sobre la producción.

“Corinna and the King es un pódcast sobre una peligrosa historia de amor, una familia real corrupta y hasta qué punto las personas poderosas llegarán para ocultar la verdad”, se lee en la descripción de la página web del podcast.

Episodios

El primer episodio titulado “Casita: Juan Carlos I and the hunting party”, reveló detalles sobre cómo era la relación de Corsen y el monarca. “Había cosas que a mí me resultaban muy poco habituales, hasta el punto de que yo me refería a todo eso como ‘la corte de los milagros’. [Juan Carlos] llamaba, por ejemplo, al propietario de algún chateux de vino de Burdeos y le decía lo mucho que le gustaba su vino y que si podía enviarle más. Y de repente aparecían 20 cajas de este vino carísimo. Sus deseos eran las órdenes de los demás. Y la gente hacía lo imposible por agradarle”, cuenta Larsen.

En la primera entrega el pódcast deja conocer los inicios de la relación y cómo desde un inicio, según cuenta Larsen, las intenciones del rey fueron muy claras.

“Es febrero de 2004 y la empresaria de 39 años Corinna zu Sayn-Wittgenstein asiste a una partida de caza aristocrática en el campo español. ¿El anfitrión? Juan Carlos I, el rey de España. Experta en armas, Corinna llama la atención del rey, quien más tarde la invita a almorzar en el pabellón de caza de Madrid, al que Corinna vendría a llamar su casita. El rey deja en claro sus intenciones: puede estar casado, pero quiere ser más que amigos. Poco después, cientos de cartas escritas a mano y ramos de flores llegan a la puerta de Corinna. Pero a medida que se intensifica su romance con Juan Carlos, descubre un lado más oscuro del palacio, oculto al público”, se lee en la descripción del episodio.

El segundo episodio titulado “Court of Miracles: death, democracy, and bags o cash” ha causado sorpresa en la audiencia por las revelaciones que contiene. “Saludó al invitado y luego me señaló a mí y me dijo algo así como: ‘Sé quién eres’”, dice Corinna sobre su encuentro con la reina Sofía.

La protagonista de la historia relató de qué forma fue ese momento y detalla que fue muy incómodo para ella, pues no pensaba que la reina tuviera conocimiento sobre la relación extramarital que tenía con ella. Nombra que fue una “escena bastante vergonzosa”.