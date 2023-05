Se revelan nuevos detalles del proceso al autoproclamado “rey de la masculinidad tóxica” en Rumania

The New York Times asegura que les lavaba el cerebro a sus víctimas y que, sin la intervención de Estados Unidos, no habría sido posible llevar ante los tribunales al autor de uno de los casos de tráfico y abuso de mujeres más aberrantes en tiempos recientes.

Muchos rumanos tienen un especial interés en que Tate reciba el peso de la ley, por estas frases incendiarias que hirieron sus sentimientos patrios: “Me gusta vivir en una sociedad en la que mi dinero, mi influencia y mi poder significan que no estoy por debajo o sometido a ninguna ley”, dando a entender que se había radicado en ese país, con todo y sus oscuros negocios, porque es muy corrupto.

Así les dijo a sus millones de fans en las redes sociales (6.6 millones de seguidores en Twitter), los mismos que le han creído fantasías como que es multimillonario y tiene 19 pasaportes.

Sin embargo, el conocido influencer ahora es un ejemplo de que Rumania no es el paraíso para el crimen del que habló hace algunos meses, cuando lideraba una red de tráfico sexual de mujeres, un caso que ha conmovido a Viejo Continente.

De acuerdo con un reciente informe de The New York Times, Rumania, en efecto, ha tenido serios problemas de corrupción y ha sido el destino predilecto de los traficantes que se aprovechan de las mujeres.

Sin embargo, aclaró el diario en su informe, el país ha hecho esfuerzos por revertir esa situación, con acciones como el establecimiento de una oficina dedicada especialmente a estos casos en el Directorio de Crimen Organizado y Terrorismo.

Una muestra de la labor de esa dependencia, precisamente, es el actual proceso que se le sigue a Tate, quien tiene nacionalidad tanto estadounidense como británica.

Las investigaciones desembocaron en su detención, en diciembre pasado, junto con su hermano Tristan, acusado de ser su cómplice. Actualmente, ambos se encuentran en arresto domiciliario.

Las autoridades rumanas corroboran que el modus operandi del presumido Tate no es muy diferente del que siguen muchos de sus colegas en estos delitos: Aprovecharse de la difícil situación de mujeres humildes y desamparadas, a quienes llevaba al límite de dejarse grabar en videos pornográficos.

Sin embargo, una fuente consultada por el Times, la profesora de leyes Silvia Tabusca, el crédito del sometimiento a uno de los maleantes más peligrosos de Europa no es solamente de las autoridades rumanas.

Tate encerraba a las mujeres en el recinto donde vive en Bucarest y las obligaba a trabajar como modelos web cam. - Foto: EÓN DARÍO PELÁEZ - SEMANA

Para esta profesora de la Universidad de Bucarest, el error de Tate no fue solo considerar a Rumania terreno liberado para sus fechorías, sino que incluyó entre sus víctimas a una mujer estadounidense.

Ni la embajada estadounidense en Rumania ni las autoridades de ese país confirmaron ni desmintieron el dato, pero el abogado de Tate sí le aseguró al periódico que ese celo inusitado que los investigadores han puesto en su cliente, no se debe a otra cosa que a la intervención del gobierno de Washington.

Todo comenzó, continuó el diario, el año pasado, cuando la madre de una joven de Florida, empezó a sospechar que Tate la tenía cautiva y así se lo expresó al Departamento de Estado. Lo creía así, porque su propia hija le dijo que estaba viviendo con él y, conociendo la mala fama de él (reportes sobre sus supuestos crímenes llevan meses circulando en todo el mundo), no podía menos que desconfiar de la situación.

Un peritaje psicológico halló que Tate les lavaba el cerebro a sus víctimas. - Foto: Getty Images

Según el abogado del reo, Eugen Vidineac, las autoridades estadounidenses le pidieron a Bucarest que iniciara una investigación en abril de 2022, lo cual incluyó la instalación de micrófonos en el lugar donde vive, la interceptación de su teléfono y el monitoreo de sus movimientos físicos y en línea.

Según el apoderado, que conoce los resultados de las pesquisas no dadas a conocer todavía púbicamente, no hay nada que lo incrimine, solo su libertinaje. “Su problema es su estilo de vida. Pero ese estilo de vida no es ningún crimen. Lo que importa es lo que es ilegal, no lo que es inmoral”, dijo.

En efecto, si por algo se ha hecho famoso Tate es por exhibir que convive con varias novias y declararse el “rey de la masculinidad tóxica”.

La policía interceptó los movimientos en línea de Tate para armar el caso con que se espera termine en una condena para él. - Foto: SEMANA

No en vano es dueño de varios clubes de stripers y estudios de webcam, donde habría cometidos los abusos contra sus víctimas.

Otro negocio que ha llamado la atención es su Ph. D. Program, el cual les promete a los hombres, por 400 dólares, enseñarlos a “construir un ejército de mujeres que te sean tan leales que te permitan tener todas las chicas que quieras”.

Dos mujeres que la policía considera que fueron víctimas de él, dijeron que ellas participaron en los negocios sexuales de Tate por su propia voluntad. Pero un peritaje psicológico que hace parte de la investigación reporta que a ellas les lavaron el cerebro, según el Times.

Un tribunal acaba de alargar la prisión domiciliaria a Tate, mientras se terminan de concretar detalles para el juicio, en el cual su defensa insistirá en que es víctima de una conspiración de la cultura woke y de las autoridades estadounidenses.