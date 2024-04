¿Se viene la guerra? Israel ataca a Irán y escala las tensiones en Medio Oriente. Esto podría pasar en el conflicto entre ambos países

Medio Oriente sigue con las tensiones en un punto crítico: la guerra entre Hamás e Israel desató una tormenta en la región que, con el pasar de los meses, solo ha ido en aumento. La nación judía prácticamente está rodeada de enemigos o de naciones que prefieren no intervenir en el conflicto. Ahora, tras una serie de acontecimientos y agresiones mutuas, pasó uno de los escenarios más temidos; un ataque mutuo con Irán.

El conflicto entre ambos países tiene origen en el ataque del 1 de abril al consulado iraní en Damasco, Siria, en el que fuerzas del Estado judío bombardearon el edificio, lo que les costó la vida a 16 personas, entre ellas, un general de la Fuerza Revolucionaria Islámica, un cuerpo del ejército de Irán, pero que Occidente y el Gobierno israelí consideran terroristas aliados de Hamás y Hezbolá. Aunque también se especula que fue un error de cálculo, lo cual no ha sido confirmado.

Si bien Israel consideró el ataque como un blanco legítimo, para Irán no fue así y prometió represalias, las cuales llegaron el pasado sábado con el envío de más de 300 misiles y drones hacia territorio israelí. El 99 por ciento de estos fueron interceptados y, a pesar de que el gobierno de Netanyahu estaba preparado para responder, los iraníes aseguraban que no atacarían más si Israel tampoco lo hacía.

Después de largos días en los que los países de Occidente, encabezados por Estados Unidos, pidieron a Israel no atacar, llegó el escenario más previsible y, en la madrugada del viernes, enviaron un ataque con drones dirigido principalmente hacia una base militar iraní. Ahora, el mundo está a la expectativa de qué hará el Gobierno de la nación islámica, pero al cierre de esta edición, por informaciones conocidas, no tienen preparada una respuesta hasta ahora.

“Hubo contactos telefónicos entre los dirigentes de Rusia y de Irán, y entre nuestros representantes y los israelíes. Fuimos muy claros en esas conversaciones: dijimos a los israelíes que Irán no quiere una escalada”, contó el canciller ruso Lavrov en entrevista en su país.

Tras pasar el ataque y que las alarmas del mundo se encendieran, en ambos países se mantiene una tensa calma a la espera de que algo más pase. Hasta el momento de la publicación, Israel no se había manifestado sobre el ataque, e Irán asegura que repelió los drones de manera rápida y el país sigue en normalidad. Por lo que expertos consideran que podría ser el fin de las hostilidades entre estos países.

Esto debido a que ambas naciones necesitaban de alguna manera no mostrarse débiles frente a sus enemigos, pero con el cuidado de no escalar las tensiones hacia una guerra destructiva. Por ejemplo, cuando Irán atacó, lo hizo con armas que tuvieran suficiente antelación para ser detenidas fácilmente por Israel. Mientras tanto, la nación judía decidió no usar misiles, siendo la destrucción de drones más fácil para el ejército islámico.