“Si deciden matarme quiere decir que somos increíblemente fuertes”: Alexéi Navalni había enviado duro mensaje en caso de que fuera asesinado

“Necesitamos utilizar este poder para no rendirnos, para recordar que somos un poder enorme que está siendo oprimido por estos tipos malos. No nos damos cuenta de lo fuertes que somos en realidad. Lo único necesario para el triunfo del mal es que la gente buena no haga nada, así que no se queden inactivos”, dijo Navalni en el mensaje emitido por CNN.