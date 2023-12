Siete razones por las cuales las maravillas del mundo han decepcionado a miles de turistas

Opiniones para todos los gustos

No es el sitio, es lo demás

Curiosamente, el lugar en sí mismo no suele ser el principal problema. Es decir, los visitantes no asignan puntuaciones bajas porque el lugar les haya parecido horrible. Son el resto de causas las que suelen esgrimir para justificar su insatisfacción.

Esto suele estar asociado a quejas sobre el precio. Parece que no es tanto que el lugar no guste como que el dinero que debe pagarse por acceder a él no se corresponde con lo que se encuentran. La puntuación baja demuestra su enfado por esta relación. Es probable que, si hubieran sido lugares más baratos o de visita gratuita, tal insatisfacción no hubiese tenido lugar.