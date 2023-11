Su última voluntad: Con el ataúd en medio de la pista realizan velorio en una discoteca

En el video se escucha decir al DJ: “bueno, así lo despedimos, al ‘Rey del vinagre’, nuestro amigo Darwin. No es un adiós, sino un hasta pronto”. Los comentarios no esperaron y aunque muchos criticaron la medida tomada por sus familiares, otros se alegraron de haber cumplido su último deseo.

“Es muy extraño, pero ¿por qué no?”, “¿Le pidieron una botella? Si eso es lo que quería... no lo juzgaremos”, “siempre y cuando no perturben al prójimo”, “¿También pidió que le bailarán?”, “cuando me muera no quiero nada de flores” y “cada uno asume la partida de un ser querido como mejor lo consideren dejen de criticar”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en la publicación.