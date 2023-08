El furor rosa llegó a las funerarias: ponen a la venta ataúdes de Barbie

La película de ‘Barbie’ se convirtió en uno de los mayores éxitos de los últimos años, no solo porque ha logrado recaudar millones de dólares en todo el mundo, sino porque desató de cierta forma todo un ‘movimiento’ que ha llevado a las personas a vestirse como la protagonista y a utilizar objetos rosa, todo con el objetivo de combinar con el filme.

Ataúdes de Barbie

Pero la popularidad de Barbie es tan grande que no solo llevó a que las personas protagonizaran este tipo de situaciones, sino que a la locura de la ‘fiebre rosa’ también se han sumado algunas empresas, las cuales no han desaprovechado la oportunidad para ser partícipes de la locura que ha desatado la cinta.

Algunas compañías han decidido sacar productos alusivos a la muñeca, ya sea con su imagen o sus colores, pero sin duda hay uno que ha captado la atención de los internautas a través de redes sociales. Una funeraria no perdió la oportunidad y decidió sacar a la venta ataúdes de Barbie.

La compañía publicó un video promocionando estos féretros y no tardaron en volverse tendencia en las plataformas digitales. En el audiovisual, la empresa retomó una escena de la película en la que Margot Robbie pregunta: “¿Nunca han pensado en morirse?” . Acto seguido, muestran los ataúdes rosas con un peculiar mensaje.

Además, los comentarios de los internautas no se han hecho esperar. “El descanso eterno ya no luce tan mal”, “qué ganas de que, antes de cremarme, me pongan en el ataúd Barbie para mi funeral” o “nunca había tenido tantas ganas de petatearme”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.