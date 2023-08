¿Barbie agropecuaria?, dicen que está inspirada en Diomedes Díaz

“Así me vería como Barbie”, dice el primer video respecto al tema publicado en la cuenta, en el que se observa al famoso cantante de música vallenata tomar el estilo de la famosa muñeca, mientras una de las canciones más representativas de la película suena en el fondo.

“Doble moral e hipocresía”: ‘Yo me llamo’ recibe críticas luego de que el imitador de Alex Campos no pasara la audición

Diomedes Díaz en ‘Yo me llamo’

El tan esperado programa de imitación de artistas Yo me llamo se tomó las noches de la televisión colombiana en pantalla chica, pues actualmente es el contenido más visto del país en ‘Prime Time’. Este año audicionaron más 6.000 personas en todo el territorio nacional. Sin embargo, solo 280 fueron escogidas para viajar a Bogotá y ser conocidas por los televidentes de Canal Caracol.

A pesar de que la entrega cuenta con mucho talento, son varios los participantes que sorprenden al público, no necesariamente por tener una buena manera de cantar, interpretar y realizar buenos movimientos en escenario , sino todo lo contrario.

Esta fue la cómica audición del imitador de Diomedes Díaz en 'Yo me llamo' | Foto: Instagram @yomellamo

“Hace rato no tenemos un Diomedes”, dijo Amparo Grisales emocionada al verlo llegar a la tarima, sin embargo, este sentimiento no duró mucho tiempo, pues el concursante no logró convencer al jurado con su presentación, a pesar de audicionar con un gran éxito, como lo es el tema ‘Mi ahijado’.