¿Abrazado con otra mujer? Polémica foto del esposo de Claudia Bahamón explotó las redes sociales

Comentarios como: “Definitivamente, soy demasiado tóxica para entender de manera sana la foto de la amiga con el esposo”, “Solo vine a leer los comentarios de las tóxicas como yo”, “No me agrada mucho Catalina Amaya, veneno al 100%” y “Yo al principio no entendía; pensé que no era su esposo. Seré chapada a la antigua, pero no acepto ese tipo de amistades” protagonizaron la publicación y cuestionaron el comportamiento de Simón y Catalina.