Catalina Maya se deja ver en Miami con un sensual bikini y muy bien acompañada

Pocas personas saben imprimir sensualidad y ternura al mismo tiempo en una publicación en redes y una de ellas es la modelo y periodista paisa Catalina Maya, quien en su última publicación hizo gala de estas dos virtudes que la han acompañado durante las más de tres décadas de profesión, en las que ha enamorado a los colombianos con su gran belleza, su carácter fuerte y un cuerpazo envidiable que muchas quisieran tener.

En el último álbum de fotos que publicó Catalina se pueden ver varias instantáneas que prueban la sensualidad y la ternura de la paisa. Primero se puede ver a la periodista tomando el sol en las playas de Miami con un bikini supremamente sexy de dos piezas con cortes que dejan ver mucha piel, pero de forma elegante y recatada, sin ir a lo vulgar pero sí dejando muy poco a la imaginación, un atisbo de la picardía que Maya siempre ha dejado ver ante los lentes de las cámaras.

A partir de la segunda foto, la modelo deja de tener protagonismo para dárselo a su perro Milo Pimiento Maya, quien acompaña a la periodista mientras se toma un café, vuelve a la playa, camina por las calles de South Beach y demás actividades que hace por estos días la modelo en la capital de la Florida, que en esta época es muy fresca debido al invierno, pero que aún mantiene un poco de sol para poder disfrutar del mar y el descanso.

“🐶 @milopimientomaya ♥️ Mucho amor 🌴 Playa ¿Para qué más? ¿Ustedes siguen descansando o ya retomaron labores, chic@s?”, le preguntó la modelo a sus más de 452 mil seguidores, quienes le respondieron con mensajes expresándole todo su amor: “Catalina me haces el favor ❤️”, “🔥🔥🔥 más bella en este 2023″, “¿Me explicas ese cuerpazo?”, “Hermosaaa”, “Lindo el perro HERMOSO 😍”, “Lindas fotos gracias por compartir 🤩”, “Feliz año 🎈🎆🎊 hermosa”, “Quiero ser sol ❤️❤️”, “Que pareja 👏👏👏😍”, “super divina super sexyyyyyyyyyyyy meravilhosa”.

Catalina Maya y su experiencia en Qatar

Catalina Maya fue incluida en el equipo periodístico de la W Radio para cubrir la otra mirada de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y conocer más a fondo la cultura de ese país, por eso, mediante su cuenta oficial de Instagram, la antioqueña les ha mostrado a todos sus seguidores algunos datos interesantes de la nación asiática, la cual actualmente es una de las más ricas del planeta.

La modelo, de igual manera, aprovechó su estadía en el país árabe y contó que recientemente tuvo que taparse varias partes de su cuerpo para que un habitante de ese país aceptara conversar con ella en Doha. “Para aclarar muchos interrogantes, conversamos con Mohamed Husein sobre las reglas que rigen en su país con respecto a las relaciones interpersonales entre mujeres y hombres. Cuando me recogió no dejó que lo saludara de beso, y me pidió que me tapara un poco”, precisó Maya.

De acuerdo con el entrevistado, los hombres de la nación árabe no se sienten a gusto cuando una mujer no está correctamente vestida y enfatizó que estas deben evitar mostrar mucha piel. Además, señaló que la idea es que no utilicen ‘shorts’, faldas y blusas escotadas. “A uno le da vergüenza salir así, yo estoy bien tapado. Entonces usted también debe de respetar un poquito la cultura que tenemos acá. La idea es que no hablen más de mí”, indicó inicialmente.

Luego, Mohamed añadió en la emisora: “Las mujeres no están obligadas a trabajar o traer dinero en ningún momento, el hombre es el responsable del dinero en la casa. La mujer siempre debe ser mantenida por un hombre, ya sea el esposo o el papá”. El qatarí manifestó, finalmente, en el diálogo con la corresponsal colombiana que los hombres pueden contraer máximo cuatro matrimonios, pero que debe ser justo con todas sus esposas.