Catalina Maya tuvo que taparse para entrevistar a hombre en Qatar; le pidió respeto

Catalina Maya, reconocida empresaria y modelo colombiana, fue incluida en el equipo periodístico de la W Radio para cubrir la otra mirada de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y conocer más a fondo la cultura de ese país.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la antioqueña les ha mostrado a todos sus seguidores algunos datos interesantes de la nación asiática, la cual actualmente es una de las más ricas del planeta.

La modelo, de igual manera, aprovechó su estadía en el país árabe y contó que recientemente tuvo que taparse varias partes de su cuerpo para que un habitante de ese país aceptara conversar con ella en Doha.

“Para aclarar muchos interrogantes, conversamos con Mohamed Husein sobre las reglas que rigen en su país con respecto a las relaciones interpersonales entre mujeres y hombres. Cuando me recogió no dejó que lo saludara de beso, y me pidió que me tapara un poco”, precisó Maya.

De acuerdo con el entrevistado, los hombres de la nación árabe no se sienten a gusto cuando una mujer no está correctamente vestida y enfatizó que estas deben evitar mostrar mucha piel. Además, señaló que la idea es que no utilicen ‘shorts’, faldas y blusas escotadas.

“A uno le da vergüenza salir así, yo estoy bien tapado. Entonces usted también debe de respetar un poquito la cultura que tenemos acá. La idea es que no hablen más de mí”, Indicó inicialmente.

Luego, Mohamed añadió en la emisora: “Las mujeres no están obligadas a trabajar o traer dinero en ningún momento, el hombre es el responsable del dinero en la casa. La mujer siempre debe ser mantenida por un hombre, ya sea el esposo o el papá”.

El qatarí manifestó finalmente en el diálogo con la corresponsal colombiana que los hombres pueden contraer máximo cuatro matrimonios, pero que debe ser justo con todas sus esposas.

Periodista de Caracol TV vive odisea en Mundial de Qatar

Por otro lado, el periodista Luis Felipe Jaramillo contó recientemente la odisea que ha vivido junto a su grupo de producción en la nación árabe para grabar los diferentes informes. Incluso, manifestó que les ha tocado borrar algunos videos.

En un video, publicado por el realizador audiovisual John Balcázar en TikTok, el reconocido comunicador explicó que en muchos lugares no le ha servido la acreditación de la Fifa, puesto que no los dejan grabar.

“Cuando recogimos la acreditación, nos dijeron que con este permiso teníamos la posibilidad de grabar en cualquier lugar, pero a donde llegamos nos dicen sí, buenísimo el permiso, pero acá no. Acá no se aplica ese permiso. En todo Doha podemos grabar con esto, pero en ningún lado podemos grabar. Es una odisea. Son muy respetuosos, pero no te dejan grabar y le piden borrar los videos”, puntualizó Jaramillo.

El reportero de Caracol Televisión reiteró en la pieza audiovisual que en la mayoría de los lugares, en los que han estado para hacer los diferentes informes, no les han aceptado la acreditación y les tocó trasladarse a otro sitio.