Catalina Maya desempolva sus fotos sexys posando para cuadernos escolares

Para varias generaciones de chicos y jóvenes de finales de los años 90 y comienzos de los 2000 era muy emocionante el inicio de la jornada escolar, y no precisamente porque les gustara entrar a estudiar a sus colegios o universidades, sino porque era la oportunidad de oro para tener a sus modelos preferidas (y a veces musas de inspiración) en las portadas de sus cuadernos, pues muchas de las modelos más cotizadas del momento posaban para aparecer en las carátulas de cuadernos, books, folders y hasta carpetas.

Una de ellas fue la modelo y periodista Catalina Maya, quien apareció en varias ediciones de diferentes marcas de cuadernos, posando muy ligera de ropa y siempre en poses muy sensuales, que motivaban al máximo a los estudiantes que la llevaban en su mochila. Entre esas imágenes está la paisa como si fuera una “guardiana de la bahía”, muy al estilo Pamela Anderson, también modeló con un conjunto lavanda de ropa interior de encaje, que acompañó con una chaqueta de jean y, finalmente, y la foto más angelical, es en la que Catalina aparece como toda una colegiala, que recuerda el look de Britney Spears en su mítica canción Baby One More Time.

Este era uno de los looks de la paisa para acompañar las clases de los 2000. Foto: Instagram @catalinamaya. - Foto: Foto: Instagram @catalinamaya.

“Quiero saber a cuántos de aquí acompañé a estudiar 😂 Un #TBT que me encanta 🥰”, escribió Maya en su publicación, que ya cuenta con más de mil likes y comentarios como “Los recuerdo con hojas pegadas 😂”, escrito por el humorista Frank ‘el flaco’, y “Linda siempreeeeeeee 😘”, que dejó la también modelo Ana Sofía Henao, quien también posó para muchos cuadernos y era una de las más apetecidas por los jovencitos de la época.

“Yo. Eras mi cuaderno de sociales y español. ❤️ jaja Love U”, “A mí en todas las materias!!!!”, “Mi cuaderno favorito 😍❤️❤️”, “El de la última foto me encantaba😍😍😍”, “Mi Cata eran los cuadernos más top del mundo entero... Estudié con ellos y autografiados por ti, no creía en nadie...gracias por hacer parte de mi infancia 😍😍😍😍😍y por todo tu cariño”, “¿A estudiar? … Bueno, también. 🤭”, son otros de los mensajes de amor que le dejan los seguidores a la paisa.

Catalina Maya se deja ver en Miami con un sensual bikini y muy bien acompañada

Pocas personas saben imprimir sensualidad y ternura al mismo tiempo en una publicación en redes y una de ellas es la modelo y periodista paisa Catalina Maya, quien en su última publicación hizo gala de estas dos virtudes que la han acompañado durante las más de tres décadas de profesión, en las que ha enamorado a los colombianos con su gran belleza, su carácter fuerte y un cuerpazo envidiable que muchas quisieran tener.

En el último álbum de fotos que publicó Catalina se pueden ver varias instantáneas que prueban la sensualidad y la ternura de la paisa. Primero se puede ver a la periodista tomando el sol en las playas de Miami con un bikini supremamente sexy de dos piezas, con cortes que dejan ver mucha piel, pero de forma elegante y recatada, sin ir a lo vulgar pero sí dejando muy poco a la imaginación, un atisbo de la picardía que Maya siempre ha dejado ver ante los lentes de las cámaras.

Cata y su perro siempre están juntos en todas partes. Foto: Instagram @catalinamaya. - Foto: Foto: Instagram @catalinamaya.

A partir de la segunda foto, la modelo deja de tener protagonismo para dárselo a su perro Milo Pimiento Maya, quien acompaña a la periodista mientras se toma un café, vuelve a la playa, camina por las calles de South Beach y demás actividades que hace por estos días la modelo en la capital de la Florida, que en esta época es muy fresca debido al invierno, pero que aún mantiene un poco de sol para poder disfrutar del mar y el descanso.

La modelo ama disfrutar de la playa y los climas cálidos, que le recuerdan su natal Medellín. Foto: Instagram @catalinamaya. - Foto: Foto: Instagram @catalinamaya.

“🐶 @milopimientomaya ♥️ Mucho amor 🌴 Playa ¿Para qué más? ¿Ustedes siguen descansando o ya retomaron labores, chic@s?”, le preguntó la modelo a sus más de 452 mil seguidores, quienes le respondieron con mensajes expresándole todo su amor: “Catalina me haces el favor ❤️”, “🔥🔥🔥 más bella en este 2023″, “¿Me explicas ese cuerpazo?”, “Hermosaaa”, “Lindo el perro HERMOSO 😍”, “Lindas fotos gracias por compartir 🤩”, “Feliz año 🎈🎆🎊 hermosa”, “Quiero ser sol ❤️❤️”, “Que pareja 👏👏👏😍”, “super divina super sexyyyyyyyyyyyy meravilhosa”.