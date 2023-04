Catalina Maya revela los secretos para lidiar con la adolescencia de sus hijos

Catalina Maya es una de las mujeres más conocidas en la farándula nacional y todo gracias a que fue uno de los rostros más resonados a finales de los 90 e inicios de los 2000, posando para fotos que luego se replicaban en campañas publicitarias, comerciales de televisión e incluso todo tipo de accesorios académicos para los colegiales y universitarios de la época.

Al pasar las décadas, Catalina fue migrando del modelaje a los medios de comunicación y hoy se desempeña como periodista de W Radio, relacionista pública y empresaria de productos de belleza, sin embargo, una de las tareas que más le ocupa su tiempo es la de ser mamá de dos jóvenes (Niko, de 15 años, y Valentina, de 16 años), quienes ella reconoce como dos chicos muy tranquilos, pero que no se salvan de la dura etapa de la adolescencia.

La modelo ama disfrutar de la playa y los climas cálidos, que le recuerdan su natal Medellín. Foto: Instagram @catalinamaya. - Foto: Foto: Instagram @catalinamaya.

Esta es una de las etapas más complejas de los hijos y muchos padres tienen una infinidad de inquietudes sobre cómo sobrellevar a sus hijos mientras navegan entre los 13 y los 18 años, pues es en esas edades en que los jóvenes empiezan a descubrir su personalidad y los cambios de ánimo radicales son el pan de cada día, que pueden generar situaciones dramáticas de discordia sin precedentes, más cuando tienen que ver con el manejo de la autoridad.

Una de las cibernautas de Instagram aprovechó la dinámica de preguntas que Maya realizó en sus historias y le preguntó cómo le va a ella con la adolescencia de sus hijos y qué consejo le da para que ella pueda manejar la de su propia hija, pues cualquier ayuda es ganancia para aquellos padres que se quedan sin ideas a la hora de mantener a sus hijos en el camino correcto.

“No puedo dar consejos de experta porque estoy lejos de serlo. Yo hablo desde mi experiencia. Yo tengo niño y niña… Niko 15 y Valentina 16, y aunque sé que no es una etapa fácil, por lo menos yo era insoportable de adolescente, aquí ha sido tranquilo. Lo lindo es que se van turnando: hay días en los que es Vale la que está un poco más sensible… Los niños sí son un poco más tranquilos en mi caso”, afirmó la modelo.

Sin embargo, en los pocos momentos álgidos que ha tenido que lidiar Catalina con sus hijos, ha podido poner en práctica estas dos herramientas que han sido las mejores para que sus hijos no se vayan a extremos cuando están sensibles y ella tenga toda la autoridad del caso para manejarlos en sus días difíciles.

“La verdad son dos cosas fundamentales: la comunicación es clave, ya no hay que hablarles como niños, porque ya no son niños, que eso es lo que me ha parecido más difícil de entenderlo, tratarlo y manejarlo… Y la paciencia”, añadió Maya haciendo un sonido mantra dejando claro que a veces hay que ponerse en estado meditativo para no caer en el error de seguirle la corriente a los caprichos y las pataletas de algunos adolescentes.

Además de dar consejos de maternidad, Catalina también muestra todos sus secretos para mantener una piel sana y muy natural, sin necesidad de usar tanto maquillaje, pues ella más que nadie sabe que el exceso de químicos en la piel pasar una factura muy alta con el pasar de los años, asunto al que ella se enfrentó desde que inició su carrera como modelo.

Además, Catalina también da cátedra de moda con los looks que publica en sus redes sociales, donde no solo demuestra la belleza que ha enamorado a todo Colombia por más de dos décadas, sino que le enseña sus seguidores cómo combinar colores, cómo manejar las proporciones de los volúmenes y qué tipo de prendas usar para climas cálidos como los de Miami y Medellín, otros más grises como los de Bogotá y algunos extremos como los de Doha, en Qatar, país donde tuvo la oportunidad de estar en el marco del Mundial 2022.