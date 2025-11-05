Murió la Barbie humana, Bárbara Jankavski; escena del crimen genera polémica en internet

En la tarde del martes, 4 de noviembre, miles de personas en redes sociales quedaron sorprendidas luego de que se diera a conocer que Bárbara Jankavski, una famosa influencer que quiso convertirse en la réplica de la muñeca Barbie, perdió la vida en extrañas circunstancias.

La mujer que contaba con más de 55 mil seguidores, saltó a la fama tras realizarse más de 27 cirugías y procedimientos estéticos en busca de una transformación física que le permitiera ser lo más similar posible a la figura de Mattel.

La modelo nacida en Brasil solía compartir una gran cantidad de videos e imágenes en las que replicaba poses y vestuarios de la muñeca, con el fin de ganarse el cariño de los amantes del personaje y crear una comunidad a partir de su gusto por la moda y las tendencias.

Según medios internacionales, Bárbara habría llegado a la vivienda de un funcionario público del país con quien venía manteniendo conversaciones por internet y fue en este lugar en el que se habría apagado su vida.

Por otro lado, el ente investigativo de São Paulo, lugar en el que ocurrieron los hechos, la mujer habría consumido una gran cantidad de sustancias psicoactivas, mezcladas con alcohol, las cuales habría provocado su muerte al generar un desbalance en su cuerpo.

Las alteraciones habrían sido tan fuertes que en medio de la vista, se desvaneció en el lugar y perdió la vida casi que de manera momentánea, pues para la hora en l aque llegó la ambulancia y el cuerpo médico, ya no había nada que hacer.

Sin embargo, debido a la gravedad del caso y a la falta de información que existe con respecto a lo ocurrido en la vivienda del hombre, las investigaciones continúan y se está a la espera de los resultados de la autopsia, con el fin de descubrir la verdad tras su inesperada muerte.

En cuanto a su público en Instagram, no dudaron en expresar sus sentimientos frente a ese fallecimiento y compartieron distintos puntos de vista por medio de la sección de los comentarios.