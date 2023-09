Tráfico de bebés en Perú: así desmantelaron red que comercializaba con fetos y recién nacidos

Así desmantelaron esta red

Según El País de España la mujer llegó al hospital Manco Cápac para una revisión de rutina a su supuesto hijo, quien no tenía más de dos semanas. Cuando los sanitarios le indicaron que necesitaban monitorearla a ella, dejó entrever su nerviosismo , así como su rechazo a darle pecho al bebé, mientras este lloraba.

A lo anterior se sumó la intriga sobre cómo había sido el nacimiento del pequeño, pues Hurtado no presentaba señales de haber dado a luz recientemente. En medio de la presión e interrogatorio terminó confesando que el menor no era suyo y se justificó en su ‘imposibilidad’ de poder ser madre ‘natural’.

“Me dejé llevar porque quise ser madre como toda mujer. Estaba en depresión porque acababa de fallecer mi padre”, dijo, según recogió el medio español. “Yo no quería hacerle daño al bebé. Yo lo salvé. He pecado por amar a un niño”, añadió.

Sobre los pagos en los cuales terminó involucrada, comentó: “ellos (otros integrantes de la red conocida como Los Imperiales de San Jerónimo ) me dijeron que era el dinero de los trámites para la adopción legal”. Sin embargo, la sospechosa se mantuvo en rechazar la existencia de pagos por recibir el bebé.

Los ‘reveladores’ mensajes en WhatsApp

“Quedamos en que me ibas a depositar el 31 (del mes pasado), ahora voy a quedar mal con la persona. Mis hijos se van a enojar. Si me das los 4,500 soles (unos 4.728.900 pesos colombianos) yo ya me arreglaría con ella”, se lee en uno de los chats. A esta petición, la ‘receptora’ del pequeño dijo que saldaría la deuda en dos partes.