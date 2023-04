Tragedia en China: trapecista murió tras caer desde nueve metros de altura

Las autoridades están investigando el hecho, luego de que su esposo no alcanzara a agarrarla en el aire.

El hecho se desarrolló en Suzhou, una ciudad en la provincia de Jiangsu, China, cuando en medio de una función del circo al que pertenecían, la pareja de esposos trapecistas, Sun Moumou y Zhang, tuvieron un accidente que terminó con la vida de la mujer de 37 años.

El hecho quedó grabado en videos que se difundieron en redes sociales, en los que se logra ver cómo la pareja comienza el acto, Zhang, agarrado de una cuerda, comienza a elevarse con su pareja, Sun Moumou, tomada de su cuello.

Trapeze artists performing catch, low angle view - Foto: Getty Images

Sin embargo, cuando se encuentran en el momento de comenzar la acrobacia, la joven se soltó del cuello y se apoyó en la cintura del hombre, pero cuando se soltó para continuar con el acto, Zhang no logró tomarla con sus pies, por lo que la joven cayó al suelo.

Al no haber una red de soporte, ni alguna otra línea de emergencia para la trapecista, esta tuvo una caída libre de 9 metros que terminó en el piso del escenario, por lo que, rápidamente llamaron a emergencias y Moumou fue llevada a un centro médico, donde no pudieron salvarle la vida y fue declarada como fallecida, según reveló el medio Global Times.

Pues bien, tras el hecho comenzaron las investigaciones de las autoridades locales, mientras que la Asociación de Acróbatas de China emitió un comunicado al respecto: “se debe prestar más atención a las medidas de seguridad integrales por parte de los practicantes de acrobacias, para colocar la vida y la seguridad de los acróbatas en primer lugar”, se recalcó en la misiva, según recoge el medio TN.

Sin embargo, algunas versiones indican que la joven no habría querido utilizar una línea de seguridad y que, no era la primera vez que la pareja de acróbatas tomaba este tipo de decisiones arriesgadas, sino que ya era una costumbre, puesto que, al parecer, sacrificaban la seguridad por la “belleza” de la acrobacia, recalcó el medio What’s On Weibo.

#Internacional | Una #trapecista murió en el hospital tras caerse durante su show del circo ubicado en #Suzhou, en la provincia de #Anhui, en #China. #SunMoumou, estaba haciendo un acto de trapecio junto a su esposo cuando en el aire, se soltó de sus piernas.

Video: Redes pic.twitter.com/1wtDMOKmiC — Digital News QR (@DigitalNewsQR) April 18, 2023

Hombre estuvo a punto de morir estrangulado por un pulpo

Disfrutar de la belleza de la naturaleza en los fondos marinos es, sin duda, una experiencia única que tienen el placer de experimentar los buzos que se sumergen para distintas labores; no obstante, pese a la magnitud del espectáculo, en algunas oportunidades se pueden presentar situaciones inesperadas y hasta riesgosas.

Precisamente ese es el caso revelado por dos buzos que vivieron un ‘encuentro cercano’ con un pulpo que los atacó, y que incluso podría haberle cobrado la vida a uno de ellos, en tanto los movimientos del animal pudieron haberlo estrangulado.

Según refieren medios internacionales, ocurrió en Canadá, y tiene como protagonistas a dos buzos identificados como Michael Marcotte y Stuart Seldon, quienes se habían sumergido con el fin de lograr unas lindas imágenes del fondo marino y la actividad de los peces y demás especímenes que circulan por la zona de Queen Charlotte Straights, la región de la Columbia Británica.

En el hecho, captado además en video el pasado mes de marzo y según reveló uno de los buzos, se pueden ver a uno de los aventureros ser abordado por el animal, el cual procede a ‘abrazarlo’ con sus tentáculos, ubicando uno de ellos en la proximidad del cuello. Mientras tanto, este buzo grababa la escena con una cámara GoPro.

El abrazo del pulpo a un buzo quedó captado. Podría haberlo estrangulado. - Foto: Captura video: Facebook/ michael.marcotte.92 (fotograma 00:04 )

A través de sus redes sociales, el buzo que difundió el video explicó que el hecho comenzó cuando el primero de los expedicionarios decidió preparar su cámara para fotografiar el momento, tiempo en que el animal se le acercó e instantáneamente seducido por la presencia del aventurero, decidió convertirlo en su víctima.

El mismo buzo explica que, afortunadamente, segundos después del inesperado ‘abrazo’, el animal soltó a su compañero, lo que les permitió regresar a la superficie sanos y salvos.

Pulpo despertó temor a dos buzos en Canadá por el riesgo de estrangulamiento tras ser abrazados por el animal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Mientras filmaba el majestuoso movimiento de esta hermosa bestia, comenzó a interesarse en mi GoPro, casi intentando arrebatármela de las manos, pero tal vez ya había tenido suficiente cámara por el momento”, sentenció el buzo, quien explicó que según información conocida en el sector, el animal ya habría despojado a otros expedicionarios de algunos de los elementos usados para captar la belleza del fondo marino.