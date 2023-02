Triste noticia: murió Proteo, perrito rescatista mexicano que ayudó en Turquía tras el terremoto

El terromoto en Turquía se convirtió en una de las tragedias más grandes de los últimos años, debido al impacto que tuvo en todo el territorio y el mundo entero. Miles de edificios colapsaron, cientos de personas perdieron todo lo que tenían y una cantidad considerable de víctimas sigue saliendo a la luz.

Una vista aérea muestra edificios derrumbados y dañados después de un terremoto en Hatay, Turquía, 7 de febrero de 2023. - Foto: REUTERS

Si bien este domingo los cuerpos de rescate han reportado el milagroso rescate con vida de varias personas, entre las que se cuenta un bebé de siete meses tras más de 140 horas bajo los escombros, la luz de la esperanza de seguir encontrando sobrevivientes es cada vez más tenue, y organismos como la ONU han comenzado a proyectar las cifras totales de muertos que dejaría el desastre, estimando que los 30.000 fallecidos reportados actualmente, podrían llegar incluso a duplicarse.

Según el más reciente reporte, el número de muertos por terremoto en Turquía y Siria supera los 30.000 - Foto: AP Foto/Hassan Ammar, Archivo

En medio de las labores de rescate y los esfuerzos que se realizaron con ayuda de otros países, las noticias tristes no frenaron en la prensa internacional. Recientemente se conoció la lamentable información sobre la muerte de un perrito mexicano que participó en esta misión, donde su función era hallar personas con vida bajo los terribles escombros.

De acuerdo con lo que informó Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, Proteo, nombre del canino mexicano, perdió la vida durante los esfuerzos que se estaban realizando por salvar más habitantes de esta tragedia. El domingo 12 de febrero se comunicó la triste noticia a través de las plataformas digitales, destacando el trabajo que desempeñó el animal en la Delegación Mexicana.

Integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana fueron los primeros en plasmar el dolor y la tristeza que les generó este suceso, ya que su compañero tenía un papel importante en esta misión, al igual que los otros nueve perros que viajaron con él.

Aunque no se develaron detalles de qué le ocurrió al perrito, Sedena compartió un sentido post en las plataformas digitales, agradeciendo al animal por su labor, el trabajo que realizó y las misiones que logró a lo largo de su vida.

El canino perdió la vida durante sus labores de rescate en Turquía. - Foto: TikTok @SEDENAmx

“Gracias Proteo por tu heroica labor, cumpliste la misión, perrito del Ejército mexicano”, escribió la cuenta en Twitter, donde además agregó un comunicado oficial en el que expresan sentidas palabras: “Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro gran compañero, Proteo. Cumpliste tu misión como integrante de la Delegación Mexicana en la búsqueda y rescate de nuestros hermanos en Turquía”.

En la cuenta de TikTok de Sedena también se publicó un emotivo video en el que se compartieron fotos del perrito y se resaltando la conexión que tuvo el entrenador con Proteo, llevándolo a formar parte de este grupo especializado que viajó a Turquía.

“Quiero decirte que me siento orgulloso de ti, porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberme traído, lamentablemente no vas a poder llegar conmigo. Siempre te estaré recordando”, expresó el integrante de la misión, quien se mostró afectado.

“Todo México espero que siempre te recuerde y nunca te olviden, algún día nos volveremos a ver”, dijo el acompañante del perro en el clip.

El Ejército viajó a Turquía con diez perros rescatistas, los cuales tenían como función ayudar a hallar y salvar a personas atrapadas en los escombros que dejó el terremoto. El 10 de febrero se compartió la lista de los animales que se sumaron a la misión, detallando sus nombres y cómo lucían.

De acuerdo con lo que se compartió, Sedena llevó a varios perros de raza pastor alemán, los cuales se identificaron como: Territorio, Timba, Barato, Balanceo, Bureta, Biosfera, Tardío, Kiara y Teología. La Cruz Roja también unió a otros cuatro perros, los cuales llevan por nombre: Rex, Orly, July y Balam.

La Secretaría de Marina (Semar) llevó dos caninos más, de los cuales solo se conoció el nombre de Ecko. La edad de todos los animales que fueron llevados oscilaba entre los tres y los ocho años, permitiéndoles proteger y salvar vida con su estado físico y preparación.

Del grupo de la Cruz Roja, Balam, en compañía del brigadista Édgar Martínez, logró rescatar a una persona con vida tras cinco días de la tragedia en Turquía. El trabajo del animal fue aplaudido, destacando la manera en que se logró este proceso.

Por el momento se desconocen las causas de muerte de Proteo.