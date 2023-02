Turquía decretó siete días de duelo nacional por las víctimas del terremoto

En medio de la grave tragedia que azota a Turquía y Siria por cuenta de los fuertes terremotos de 7,8 y 7,5 grados presentados en una zona próxima a la frontera de los dos países, este lunes 6 de febrero, el líder del gobierno de Ankara; Recep Tayyip Erdogan, dio a conocer a través de un comunicado que ha dispuesto un luto nacimiento de siete días en honor a las víctimas.

El decreto emitido por el Gobierno turco se dio a conocer a través de un comunicado presentado en sus redes sociales por el presidente Erdogan, en el que este dispone que, durante los días de duelo que atraviesa Turquía en medio de la tragedia, se ha dispuesto que la bandera, emblema nacional, deberá ser izada a media asta en señal de duelo.

De acuerdo con el comunicado de Erdogan, las banderas turcas, dentro y fuera de su territorio; haciendo referencia a las embajadas, deberán permanecer en esa señal de duelo al menos hasta el próximo domingo 12 de febrero.

Autoridades agotan esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas o atrapadas entre los escombros. - Foto: REUTERS

Conforme pasan las horas, medios locales y autoridades en Turquía y Siria siguen reportando el aumento de las víctimas mortales derivadas del fenómeno natural que sorprendió a los habitantes de la zona, en un evento que tuvo como epicentro una localidad al sur de Turquía llamada Pazarcik; ubicada en la provincia de Kahramanmaras, a escasos 60 kilómetros de la frontera con Siria.

De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades locales, el número de personas muertas ya ha ascendido a 2.600, mientras que en Siria, el número de víctimas mortales ya sobrepasó la barrera de los 1.000, en medio de la ingente búsqueda por parte de los organismos de rescate que han llegado a la zona.

La precariedad de las construcciones y la falta de capacitaciones frente a ¿qué hacer?, por parte de la comunidad también jugó una mala pasada que derivó en la muerte masiva, - Foto: REUTERS

Además de las personas fallecidas y heridas, miles de personas más han resultado seriamente damnificadas por el sismo en tanto varias de las estructuras residenciales de la zona, entre ellos varios edificios, si bien no se desplomaron, si presentan fallas estructurales que les hacen inhabitables.

A través de las redes sociales circulan varios videos en los que se logra ver la dimensión de la tragedia, e incluso la forma en la que estructuras siguen viniendo al piso en medio de las acciones de búsqueda de sobrevivientes, y debido a la presencia de fuertes réplicas.

Las banderas de Turquía deberán permanecer izadas a media asta hasta el próximo 12 de febrero en señal de duelo por la vida de los fallecido en el terremoto. - Foto: Getty Images

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir. pic.twitter.com/WsXvTpyr6y — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023

Sobre las situaciones que representaron que este sismo tuviera los efectos devastadores reportados, medios internacionales advierten que en parte, la alta mortandad de personas se deriva de la baja capacidad de respuesta que tuvo la sociedad debido a la hora en que se presentó el sismo, pue, siendo las 4:17 a.m., hora local, hizo que muchas personas aún estuvieran durmiendo, o que le restó capacidad de reacción.

En ese mismo sentido, las autoridades internacionales también han advertido que jugó un papel fundamental en la capacidad dañina de sismo la baja profundidad a la que se presentó el movimiento de las placas tectónicas, lo que hace que sea más perceptible y fuerte.

Se estima que el de esta mañana, fue el sismo más potente que sufre ese país casi que en el último siglo.

Debido a la zona en que se presentó el sismo, la mortandad de habitantes y afectaciones estructurales fueron de gran consideración, en tanto es una región sin grandes recursos, por lo que las construcciones no cuentan con mayores características de sismo resistencia, a lo que se suma que no es una zona en la que se presenten muchos temblores, lo que lleva a que los ciudadanos y autoridades no tengan presente la necesidad de tomar medidas de prevención y cuidado de la vida.

Sobre el radio del movimiento telúrico sufrido, expertos han advertido que el sismo alcanzó cerca de 100 kilómetros de radio, lo que se reconoce como una importante zona e incidencia afectada.