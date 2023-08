Ucrania acusa a las fuerzas rusas de destruir almacenes de grano en un nuevo ataque nocturno sobre Odesa

Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron este miércoles de madrugada nuevos ataques sobre zonas portuarias ucranianas, entre ellos uno que provocó daños en almacenes de grano, según el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper, quien confirmó que al menos dos ataques en esta zona.

“Los terroristas rusos llevaron a cabo anoche dos ataques con drones en la región de Odesa”, aseguró en las redes sociales el gobernador regional de Odesa, Oleg Kiper.

Kiper explicó que los ataques fueron perpetrados por drones y, aunque no han provocado víctimas, sí han causado la destrucción parcial de los almacenes. El gobernador indicó en su cuenta de Telegram que los servicios de emergencia lograron extinguir rápidamente los incendios desatados.

Estos puertos se han convertido en un centro clave para la salida de granos y cereales desde que Moscú se retiró en julio de un acuerdo que permitía esas exportaciones a través del mar Negro. (Photo credit should read Nina Liashonok / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images) | Foto: Future Publishing via Getty Imag

“Como resultado de los ataques enemigos en uno de los puertos del Danubio, los almacenes de granos resultaron dañados”, agregó.

El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, aseguró el martes que las autoridades de Ucrania utilizaron dicho acuerdo como “tapadera” para acumular armas y otros equipos militares en zonas portuarias, una tesis que vendría a justificar los últimos bombardeos.

Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado este miércoles de madrugada nuevos ataques sobre zonas portuarias ucranianas, entre ellos uno que ha provocado daños en almacenes de grano, según el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper, que ha confirmado al menos dos ataques en esta zona. (Photo by Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images) | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Al mismo tiempo, Kiev anunció que había retomado un pueblo en la región de Donetsk, Urozhaine, como parte de su contraofensiva contra Rusia.

Situada en una zona limítrofe con las regiones de Zaporiyia y Donetsk, parcialmente ocupadas por Rusia, Urozhaine, cuya población anterior a la guerra se calcula en unos 1.000 habitantes, forma parte de un grupo de pueblos que las fuerzas ucranianas han intentado liberar en las últimas semanas.

Ucrania dice que reconquistó localidad de Urozhaine en el frente sur

El Ejército ucraniano reconquistó la localidad de Urozhaine, en la región industrial de Donetsk, sur de Ucrania, anunció este miércoles las viceministra de Defensa, Ganna Maliar.

“Urozhaine fue liberada. Nuestros defensores están atrincherados en las afueras. La ofensiva continúa”, dijo Ganna Maliar en un comunicado en las redes sociales.

La liberación de Urozhaine es uno de los pocos éxitos de la contraofensiva lanzada en junio por las fuerzas ucranianas.(Photo by Mykola Tys/Global Images Ukraine via Getty Images) | Foto: Global Images Ukraine via Getty

La liberación de Urozhaine es uno de los pocos éxitos de la contraofensiva lanzada en junio por las fuerzas ucranianas.

La reconquista tuvo lugar al día siguiente de que el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, afirmara que los recursos militares de Ucrania estaban “casi agotados”, a pesar de las entregas de armas occidentales.

La región de Donetsk, la más castigada por los combates en los últimos meses, es una de las cuatro regiones ucranianas que Rusia afirmó haber anexado el año pasado, meses después de invadir Ucrania en febrero de 2022.