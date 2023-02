Ucrania entra oficialmente en su segundo año de resistencia contra el ejército ruso

La guerra en Ucrania cumple este viernes un año, durante el cual la exrepública soviética opuso una encarnizada resistencia a la invasión rusa e infligió, con respaldo occidental, inesperados reveses a las fuerzas de Vladímir Putin. Las tropas rusas entraron en Ucrania el 24 de febrero de 2022, dando inicio al peor conflicto en suelo europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Doce meses después, numerosas ciudades ucranianas quedaron en ruinas, una parte del país vive bajo ocupación rusa y el balance de muertos y heridos en cada bando supera los 150.000, según estimaciones occidentales. Durante la jornada, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dará una conferencia de prensa y se realizarán ceremonias en ciudades simbólicas de los padecimientos de la guerra, como Bucha, en las afueras de Kiev, teatro de una masacre de civiles imputada a las fuerzas rusas.

La Asamblea General de la ONU aprobó el jueves por 141 votos a favor, siete en contra y 32 abstenciones una resolución que exige que Rusia “retire de inmediato, por completo y sin condiciones, todas sus fuerzas militares” de Ucrania. China, que se abstuvo en esta votación, presentó el jueves una propuesta de “solución política” al conflicto, en la que urge al diálogo, advierte contra el uso de armas nucleares e insta a no atacar a civiles.

“Todas las partes deben respaldar a Rusia y Ucrania para trabajar en la misma dirección y reanudar el diálogo directo lo más rápido posible”, dijo el Ministerio chino de Relaciones Exteriores en este documento de doce puntos.

Militares ucranianos sobre un tanque cerca de la ciudad de Bakhmut. - Foto: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Los servicios de informaciones ucranianos señalaron el riesgo de “provocaciones en gran escala” de parte de Rusia durante la jornada, incluyendo campañas de bombardeos. En París, la Torre Eiffel se iluminará con los colores amarillo y azul de la bandera ucraniana.

En Londres, se llevará a cabo un minuto de silencio frente a la embajada rusa, en presencia de diputados y diplomáticos. En Berlín, el jefe del Gobierno alemán, Olaf Scholz, participará en una ceremonia junto al embajador ucraniano y se realizará una protesta frente a la embajada rusa.

Zelenski destacó el jueves la determinación de sus compatriotas. “No nos hemos quebrado. Hemos superado muchas pruebas y triunfaremos. Pediremos cuentas a todos los que trajeron este mal y esta guerra a nuestra tierra”, afirmó.

Los ucranianos admiten su cansancio tras un año al ritmo de alertas antiaéreas y privados con frecuencia de electricidad y agua por los bombardeos, pero confían en un desenlace favorable del conflicto. “La victoria será nuestra y todo irá bien. Espero que esto termine pronto”, afirmó el jueves Sofia, una habitante de Kramatorsk (este), de 19 años.

Un miembro de la tripulación de un helicóptero de la 18.ª Brigada de Aviación del Ejército Separado lleva cajas de municiones en el este de Ucrania el 9 de febrero de 2023 en medio de la invasión militar de Rusia en Ucrania. (Foto de Ihor Tkachov / AFP) - Foto: AFP

Putin se mantiene en sus trece

Putin, por su lado, acusa a las potencias occidentales de “atizar el conflicto ucraniano” con el fin de “acabar” con Rusia y el miércoles afirmó que Rusia está luchando en Ucrania por sus “tierras históricas”. En Rusia, parece poco probable que las dificultades en el frente o la movilización de cientos de miles de jóvenes provoquen protestas, dado que las críticas al ejército son duramente reprimidas y las personalidades opositoras se hallan exiliadas o encarceladas.

El jueves, los moscovitas interrogados por la AFP oscilaban entre la desesperanza y la indiferencia. “No veo ningún futuro. No veo ningún interés en tener hijos ni en desarrollar mi cerebro. ¿Para qué?”, afirmó Ruslan Melnikov, un maestro de 28 años. Liubov Iudina, una agente de seguridad, de 48 años, sostiene que durante este año “no hubo ningún cambio” en su vida, aunque los hijos de muchos de sus amigos fueron movilizados. “Algunos murieron. Pero así son las cosas”, dijo.

Los rescatistas trabajan en el sitio de una sala de maternidad de un hospital destruido por un ataque con misiles rusos, mientras continúa su ataque contra Ucrania , en Vilniansk, región de Zaporizhzhia, Ucrania , 23 de noviembre de 2022. REUTERS/Stringer IMÁGENES TPX DEL DÍA - Foto: REUTERS

Rusia apostaba inicialmente por una victoria rápida que permitiera mantener a Ucrania dentro de su esfera de influencia. Pero actualmente parece concentrar su objetivo en las cuatro regiones del este y el sur que proclamó bajo su soberanía y en revertir sus últimos reveses militares con la conquista de Bajmut, asediada desde hace meses.

Las potencias occidentales impusieron una serie de sanciones contra Rusia, y en particular contra sus exportaciones de gas y petróleo y los sectores bancario, aéreo y de defensa. Estados Unidos y los países de la Unión Europea (UE) aportaron ayudas por más de 128.000 millones de euros (135.000 millones de dólares) a Ucrania, según el Kiel Institute for the World Economy.

*Con información de AFP.