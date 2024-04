Un hombre encontró más de 140 millones de pesos en oro y se los regresó a su dueño: “Mis padres me enseñaron que hay que devolver lo ajeno”

“Mis padres me enseñaron que hay que devolver lo ajeno cuando se encuentra” , declaró al diario Etemad este honrado habitante de Aligudarz, ciudad del oeste de Irán.

“Cuando empecé a clasificar la basura, me di cuenta de que dentro de una bolsa había oro y dólares” por un valor estimado de 20.000 millones de riales (unos 38.000 dólares), relató. “Guardé el oro y los dólares durante unos días, pero no podía quedármelos” debido a los principios de honradez que le inculcaron sus padres, añadió.

Esta no es la primera vez que ocurre un acto como este, En el 2023 un trabajador de un supermercado quien se encontró en un carro de compras 17 mil dólares, es decir, más de 88 millones de pesos colombianos y los devolvió porque su conciencia no le permitía quedarse con algo que no le pertenecía.