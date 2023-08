Una colombiana, dueña de un salón de belleza, irá al altar con el hijo de un expresidente de Argentina

Prinelis contó a HOLA que inicialmente las cosas no funcionaron. “ La primera vez no funcionó, chocamos enseguida porque los dos tenemos caracteres fuertes. Pero bueno, seguimos hablando, después él vino a Buenos Aires y a partir de ahí empezó a funcionar”, detalló. El argentino, entretanto, aseguró que quedó flechado la primera vez que vio a la colombiana.

La pareja no quiso decir en qué fecha irán al altar, pero lo cierto es que ya empezaron los preparativos.

Luisa Fernanda W sorprendió en redes con sugestivo vestido blanco, ¿boda a la vista?

Luisa Fernanda W es una de las influencers más relevantes y afamadas de todo Colombia, siendo la primera colombiana en destacar en este medio no solo en el país, sino a nivel internacional. Primero lo hizo con sus tutoriales de maquillaje y luego con todo tipo de contenido, que tiene que ver con la industria cosmética y la musical, pues con el pasar de los años la paisa también se dio una oportunidad como cantante, de la mano de su actual esposo, el cantante de música popular Pipe Bueno.

El boom mediático que armó esta pareja los puso en los titulares de todos los medios de comunicación a nivel nacional, pues muchos de los fans de Legarda no concebían cómo Luisa podía encontrar de nuevo el amor de una forma rápida y más con uno de los colegas más allegados al fallecido payanés. Sin embargo, el amor triunfó y ahora la ‘influencer’ y el intérprete de ‘Te hubieras ido antes’ conforman una de las parejas más estables de la farándula nacional.

Sobre la vida de Luisa y Pipe se sabe mucho, pero, ¿por qué no han sonado campanas de boda? Ninguno de los famosos ha dado una razón certera por la cual no han pasado por el altar y cada vez que les preguntan sobre el tema los dos se salen por la tangente, dejando claro que no necesitan ninguna ceremonia solemne o especial para decirse cuánto se aman el uno al otro.