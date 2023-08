El emotivo homenaje de Lady Gaga a Tony Bennett por su cumpleaños

La cantante Lady Gaga sigue demostrando el dolor que tiene por la partida de uno de sus mentores y grandes amigos de la industria musical, el gran Tonny Bennett, quien falleció el pasado 21 de julio por causas que aún no se han revelado.

Sin embargo, sí era de conocimiento público que él sufría de Alzheimer, enfermedad que le diagnosticaron en 2016 y que paulatinamente fue dando signos en el artista durante los últimos años.

Bennet pudo compartir estudio y escenario con centenares de artistas que él mismo invitaba a sus producciones y todos aceptaban encantados, pero fue la cantante Lady Gaga la que más compartió con él durante sus últimos años de vida. Por eso ella siente este deceso como un luto familiar, pues no solo colaboró con él en un álbum completo, sino que lo acompañó en su residencia en Las Vegas por varios meses.

Foto: Instagram @ladygaga. | Foto: Foto: Instagram @ladygaga.

A través de una publicación en Instagram, la intérprete de Bad Romance volvió a despacharse en amores y elogios hacia el ahora desaparecido cantante, quien era catalogado como uno de los exponentes más importantes del jazz moderno.

En dicho post, Gaga se muestra en su faceta más neoyorkina al estilo años cincuenta, y hace un homenaje a su fallecido amigo en el que sería el cumpleaños número 97 de Tony.

“Feliz cumpleaños Toni. El 3 de agosto es el día de Tony Bennett. Un día para sonreír. Pero te celebraré mucho más de una vez al año. Te celebraré cada vez que esté en el escenario cantando jazz, cada vez que esté con tu familia, cada vez que camine por las calles de Nueva York, miraré a mi alrededor y recordaré todo lo que hiciste por esta ciudad y todo el mundo. 😘”, escribió la cantante en su publicación.

En las tres imágenes que ya se pueden ver en el perfil oficial de Instagram de la también actriz, se puede ver a una Gaga muy elegante con un vestido largo negro con escote corazón, sin mangas y con una falda que cae en forma de A.

Foto: Instagram @ladygaga. | Foto: Foto: Instagram @ladygaga.

Este no es el primer homenaje que le hace Lady Gaga a Tonny Bennett. El día que se hizo oficial la noticia de su muerte, la intérprete de Born This Way también le dedicó unas sentidas palabras que le sacaron lágrimas a más de uno, en las que no solo demostraba su admiración por lo gran músico que fue.

También, por el enorme ser humano que era, ayudando a su prójimo, amando con profundidad a sus amores de vida y respirando día y noche su amado jazz.

“Extrañaré a mi amigo por siempre. Extrañaré cantar con él, grabar con él, hablar con él, estar juntos en el escenario. Con Tony, tuve que vivir mi vida en un túnel del tiempo. Tony y yo teníamos un poder mágico. Nos transportamos a otra era, modernizamos la música juntos y le dimos nueva vida como dúo de canto. Pero no fue un acto. Nuestra relación era muy real. Claro que me enseñó sobre música, sobre la vida en el mundo del espectáculo, pero también me mostró cómo mantener el ánimo en alto y la cabeza bien puesta. ‘Todo recto’, decía”, escribió la actriz en su publicación.

En dicho post Gaga también reseñó algunas de las cosas más increíbles que realizó el jazzista, como servir en la Segunda Guerra Mundial, marchar junto a Martin Luther King Jr. e interpretar jazz con otras leyendas de su época y años anteriores.

Foto: Instagram @ladygaga. | Foto: Foto: Instagram @ladygaga.