Paola Jara se fue de frente contra las críticas y envió contundente mensaje

“Un día le dije a mi pasado: no doy más, quiero darme una oportunidad para ser feliz, para sentir cosas lindas que ya no siento. Ya no estaba enamorado. Es normal que las relaciones se acaben . Sin tener que abandonar lo mío, o sea mis hijos, quería una oportunidad para ser feliz y terminé esa relación. La gente dice que estuve con las dos al tiempo, ¡falso! Nunca estuve con Paola y Sandra a la vez”.

Sin embargo, los años pasaron y tanto Jessi como Paola no dudaron en mostrar que el amor vence barreras y dieron el sí hace más de un año. Desde entonces derrochan amor en las redes sociales pero no falta uno que otro comentarios negativo hacia los artistas.

Así como hay personas que no comparten muchas cosas de los artistas, existen otros que por el contrario no dudan en enviarle mensaje de apoyo, pero además, otros que se burlan que lo que sucedió, una evidencia de ello fue en un comentario que decía: “Paolita, no le pongas cuidado a eso; qué culpa que suenen más sus polémicas, jamás olvidaremos que le robaste el marido a Sandrita. Dió papaya y ya grave, quién te manda a estar de un juicio, no te perdonamos, la gente no supera las cosas”.