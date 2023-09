Una locura | Corea del Norte asusta al mundo con su ejército; tiene hasta tractores de campo con misiles

Corea del Norte más cercana a China y Rusia

El líder norcoreano no acostumbra a viajar al extranjero, y no sale del país desde que comenzó la pandemia de covid-19, sin embargo, fuentes oficiales estadounidenses dijeron al diario The New York Times que Kim viajará este mes en un tren blindado a la cercana ciudad rusa de Vladivostok para reunirse con Putin.