Urgente: Javier Milei, el candidato de la ultraderecha en Argentina, da la sorpresa y disputará la presidencia a Bullrich y Massa

El presidente Alberto Fernández, quien no busca la reelección debido a la caída de su imagen en las encuestas, afirmó que “llevamos 40 años de democracia y hoy debe ser un día de alegría por las elecciones... vayamos a votar todos porque es el modo de ejercer nuestros derechos”.

María del Carmen Antonio, una agente de viajes de 65 años y quien esperaba para depositar su voto, dijo a The Associated Press que en estos comicios “se define mucho. El país necesita un cambio, no podemos seguir así”.