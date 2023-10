Video: día de pesadilla para un periodista en México, fue a cubrir una noticia y el muerto era su familiar

No obstante, si bien el hombre acudió al mandato de sus jefes, al llegar al lugar de los hechos, se percató de que la persona víctima era realmente uno de sus familiares, más precisamente uno de sus primos, quien pereció producto del contacto con un cable de alta tensión en el techo de su vivienda.

Si bien el hombre no se percató inicialmente de la tragedia que tocaba a su familia, fue en medio de la recolección de información que se dio cuenta del hecho, pues al acercarse a los familiares de la víctima, pudo constatar que la persona ‘vocera’, era su prima.

“Hay una situación lamentable que el día de hoy me toca informar a toda la gente de este medio informativo”, sentenció el hombre, al comentar la muerte de la víctima de 38 años, para posteriormente puntualizar que “lo más triste de todo es que llego yo al lugar de los hechos, al lugar de la noticia y el señor que falleció, y lo digo con tristeza enorme, lo digo consternado, impresionado, impactado, es mi primo”.

“Hoy me toca informar el deceso de mi primo, por parte de mi padre”, dijo el hombre en el video en vivo, el cual retomó en sus redes personales para advertir que si bien siempre es difícil entregar informaciones tristes, nunca se está preparado para que la información golpee directamente al periodista.

Pese a la tristeza que embargó al periodista, este logró sacar adelante su informe con responsabilidad y profesionalismo, pese al dolor propio de la situación, y a comentarios indiscretos de algunos internautas que ‘intentaron meter el dedo en la llaga’, al cuestionar al periodista porque no conocía el lugar en el que habita su familia, poniendo en tela de juicio el hecho de que fuera ‘cercanos’.

“A veces te toca informar situaciones muy difíciles y hoy me toca informar el deceso de un primo mío”, señala el periodista, evitando ver a la cámara, y revelando que la víctima se identifica cómo José Luis Vásquez Escobedo.

Llegue como cualquier otro dia y me encuentro con la noticia de que el fallecido era mi primo. #parati #torreon_coahuila_mexico🇲🇽

Frente a las críticas de los internautas sobre el ‘por qué no reconoció la casa de su familiar’, el reportero aclara que no es la parte de su familia que frecuente, señalando que si bien los conoce a todos, no conoce dónde viven, ni si tiene descendencia, aclarando además que la distancia con su familia paterna se deriva de que sus progenitores son divorciados.