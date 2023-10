Video | El instante en el que un policía le realiza respiración boca a boca a una serpiente intoxicada

Dado a que las víboras no tienen pulmones, los procedimientos cardiopulmonares no terminan siendo de utilidad para estos animales, motivo por el cual los expertos consideran que lo más probable es que esta culebra reviviera luego de haber tenido una pérdida temporal de conciencia.

Las serpientes tienen fosas nasales, pero no las usan para oler. | Foto: Getty Images

“A diferencia de los mamíferos, las serpientes no tienen pulmones que puedan inflarse mediante RCP (...) En cambio, tienen una serie de sacos de aire que les permiten respirar. Estos sacos de aire se encuentran en el intestino y dependen de los músculos de la serpiente para mover el aire a través de ellos. Como resultado, simplemente no es posible usar RCP para resucitar a una serpiente”, se explica en el portal Everything Reptilion.