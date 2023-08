Video: hombre le cortó la luz a mujer como ‘venganza’ por terminar la relación

A pesar de que no reveló los motivos de por qué decidió terminarle al hombre, tal parece que él no se tomó las cosas de la mejor manera y por eso tuvo una reacción que para muchos fue inesperada. De acuerdo con Paola, el sujeto aprovechó su puesto de trabajo para dejarla literalmente a oscuras, pues decidió suspenderle el servicio eléctrico.

“Una vez yo salí con uno que trabajaba en CFE y cuando lo mandé a la chingada, me cortó la luz”, dijo la tiktoker que no reveló más detalles.

A pesar de que el video dura tan solo unos cuantos segundos, la publicación no tardó en hacerse viral y ya acumula más de 3 millones de reproducciones y más de 300 mil ‘me gusta’.

Mujer visita la tumba de su marido y se encontró este “detalle” de su amante

En un momento incómodo, la mujer que graba el video no puede resistir la risa al ver el arreglo de flores en la tumba de su padre, mientras graba la reacción de su mamá, quien se muestra enojada diciendo: “Yo estoy aquí no te he engañado”.