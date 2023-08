La historia de la mujer que es abuela con 34 años de edad: “no creen que soy la madre de mi hija”

La madre de dos hijos, que también tiene otra hija, de 10 años, agregó: “Fue bastante traumático ver a su hija pasar por algo así a los 17 años. El trabajo de parto fue un poco horrible, pero afortunadamente mi nieta es una buena bebé. Ella realmente no llora. Solo hace ruidos cuando tiene hambre y come y duerme”.

“La mayor ventaja de ser una abuela tan joven es que tengo mucha más energía. Cuando mi nieta sea un poco mayor, la podré llevar a lugares y no me cansaré como las abuelas mayores. No creo que haya inconvenientes en ser abuela a los 34″, dijo.

“Todavía no me han juzgado por eso, pero probablemente sucederá. Aunque no me molesta. La gente criticará cualquier cosa en estos días. La vida se trata de ser feliz, y mientras seas feliz, llegarás lejos”, afirmó la mujer, según citó NY Post.