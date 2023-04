Video: joven es criticada por comprar su casa a los 21 años; rompió en llanto al ‘defenderse’

En TikTok son cientos los videos que a diario circulan y, en ocasiones, se trasladan a otras plataformas digitales (logrando multiplicar su alcance). Desde episodios de humor en los tradicionales story time hasta denuncias y logros personales hacen parte del contenido que mantiene ‘en pie’ a la red social china como una de las más frecuentadas.

Sin embargo, a veces algunos clips dividen opiniones entre los internautas, como el caso de Katylee Bailey, una joven de Reino Unido que a los 21 años compró una casa y quiso compartir la noticia con sus seguidores. La descripción del video controversial (en el que sostenía una botella de champagne) decía “libre hipoteca y propietaria de una casa a los 21, bebé”.

Según relató la británica, en el último año su trabajo en redes sociales empezó a potenciarse. - Foto: Fotograma / 00:01 / TikTok @k4tyl33

Solo once segundos bastaron para que ese clip empezara a viralizarse (ahora acumula más de cuatro millones de visualizaciones), pero además elevó los ánimos. Algunos internautas la felicitaron por su logro y afirmaron sentirse “orgullosos”, mientras que otros la acusaron de ‘presumir’ y no trabajar lo suficiente para tal objetivo.

Lluvia de críticas en redes, ¿por qué?

“Financiado por nosotros, felicidades”, “Increíble. Felicitaciones, ángel”, “Tal vez estaría agradeciendo a los fanáticos que lo hicieron posible”, “No entiendo por qué la gente dice que ha llegado tan lejos (...), básicamente le hemos traído esa casa”, “Suerte que aquí estoy pagando 2 mil dólares de alquiler todos los meses porque no soy elegible para una hipoteca, a pesar de trabajar 40 horas a la semana”, comentaron algunos.

Estas reacciones respondieron a que, por video, Katylee Bailey gana cerca de 1.000 libras esterlinas (unos 5.534.000 pesos colombianos), según Telegraph en Argus. El contenido que sube alude a sus rutinas, viajes, días de descanso y pasatiempos.

Celebración por vivienda propia llevó a discusión en redes sociales (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / ArLawKa AungTun

El diario mencionado indicó que la joven, procedente de Bradford –ciudad en Inglaterra–, había abandonado la universidad cuando los ingresos como ‘influencer’ empezaron a ser rentables. También, agregó que los papás de la británica estaban “preocupados” por los estudios, pero ella decidió arriesgarse y hacer de internet su trabajo.

El video de su defensa

Ante la ola de cuestionamientos recibidos, Bailey difundió otro video en el cual rompió en llanto, ofreció disculpas a quienes hubiesen podido sentirse ‘aludidos’, y aclaró que sus palabras habían sido ‘malinterpretadas’. “Sí, el sistema está absolutamente jod***. Nunca entenderé el hecho de que he tenido tanta suerte”, reseñó The Sun.

“Créanlo o no, por mucho que algunos de ustedes no quieran entender esto, en realidad trabajo y déjenme decirles algo: las redes sociales son mentalmente agotadoras”, añadió. Frente a sus explicaciones, varios la respaldaron e instaron a que no tuviera en cuenta comentarios negativos, aunque hubo quienes nuevamente atribuyeron sus logros a la suerte y la llamaron a ser “humilde”.

Como Katylee Bailey, Becca Thompson (otra joven inglesa) también logró el sueño de una vivienda propia a los 21 años, aunque con una estrategia diferente que le llevó más tiempo. “Empecé a ahorrar dinero de mi trabajo de tres libras esterlinas por hora a los 16″ y pudo acceder al inmueble a ‘buen precio’ en plena época de coronavirus”.

Tiktoker compartió cómo compró su casa antes de los 25 años. - Foto: Fotograma / 00:05 / TikTok @beccathompsonn

Según relató, su objetivo estuvo en ponderar los gastos para ahorrar lo necesario y hacer ese sueño realidad. “Comencé con que cada vez que gastaba dinero ponía la misma cantidad en mi cuenta de ahorros (...). Si no pudiera permitirme comprar algo dos veces” no lo hacía, reseñó The Sun.

Con el tiempo, el ahorro se le fue convirtiendo en una práctica más rigurosa y la iba acercando a su meta e, incluso, llegó a reservar cerca de 800 libras esterlinas, por mes, con ese fin.