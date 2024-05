Video: Juez queda estupefacto al ver a un hombre con el pase suspendido unirse a la llamada de Zoom de la corte mientras conduce

🇺🇸 | ¿¡CÓMO SE LE OCURRE!? Un hombre asiste a una audiencia de corte a través de Zoom, en relación a la suspensión de su licencia de conducir, MIENTRAS ESTABA MANEJANDO. La reacción del juez ante esta insólita situación no tiene precio. Bueno, quizás si lo tiene: al hombre le… pic.twitter.com/GSO8rE8mhX

El juez no podía creer lo que estaba viendo, incluso sonrió incrédulo de lo que veían sus ojos en ese momento, en el video se puede observar a los defensores públicos que parecían decepcionados por la situación incluso se vio a otros sentados al fondo de la sala del tribunal haciendo todo lo posible por ocultar su risa.

El juez no podía creer lo que estaba viendo mientras el hombre parqueaba su vehículo con la licencia suspendida | Foto: X/@UHN_Plus

“Está bien, tal vez no entiendo algo”, dijo el juez. “Este es un [caso] de conducir con licencia suspendida y él simplemente estaba conduciendo... y no tenía licencia”, dijo el juez a lo que la defensa pidió que la audiencia fuera aplazada cuatro semanas, algo que se negó a aceptar. “No. Estoy mirando su historial. No tiene licencia. Está suspendido y simplemente estaba conduciendo”, dijo Simpson.