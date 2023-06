Video: la última imagen que se capturó del submarino Titán antes de la tragedia

Los cinco pasajeros a bordo del sumergible perdido el domingo cuando efectuaban un viaje turístico al pecio del Titanic en el Atlántico Norte perdieron la vida tras la implosión la nave, según los restos encontrados por los equipos de rescate.

“Los restos son consistentes con una catastrófica pérdida de presión de la cámara” del Titán, cuya comunicación se perdió el domingo, menos de dos horas después de haber iniciado la inmersión turística con cinco personas a bordo hacia los restos del Titanic en el Atlántico Norte, anunció el contraalmirante del servicio de Guardacostas estadounidense John Mauger, quien transmitió el pésame a las familias.

En la mañana de este jueves, un ROV, un vehículo de control remoto, encontró “un campo de restos” esparcidos a menos de medio kilómetro del Titanic, entre ellos la cola del sumergible, explicó Mauger en una conferencia de prensa.

A ellos se suman otras cuatro grandes piezas que confirman la “implosión catastrófica” del sumergible, de 6,5 metros de eslora, pese a que ninguna de las boyas sonares presentes en el agua casi de manera constante había detectado nada especial, según los guardacostas estadounidenses.

Quizá por ello, los rescatistas se mantenían confiados hasta esta misma mañana de que podrían hallar a los pasajeros con vida, pese a que se habían agotado las 96 horas de oxígeno de emergencia de que disponía el sumergible.

En las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales la que sería la última evidencia que quedó del sumergible y que fue captada por la camarógrafa de la empresa OceanGate, quién estaba a cargo de la embarcación del Titán. Abbi Jackson había compartido en su cuenta personal de TikTok un pequeño video en el que se puede ver a lo lejos cuando la embarcación se sumerge al mar. Horas después ella misma eliminó la publicación.

La fotógrafa dejó ver en el video su alegría por el momento en el que iniciaba la aventura, por lo que no pudo ocultar la emoción “por ver un submarino descender hasta el Titánic”, sin imaginar la tragedia que estaría por suceder y lo importante que sería su video días después.

El director de OceanGate, Stockton Rush, había manifestado que temía que no pudiera regresar a la superficie

Stockton Rush es uno de los tripulantes fallecidos, quien era el director ejecutivo de la empresa estadounidense OceanGate Expeditions, la que operaba la misión que iba en busca de nuevos detalles del Titanic, y que desde el pasado domingo se perdió. El director estaba a bordo del submarino.

Reconocido como el máximo responsable de OceanGate, asume el cargo de CEO en esta empresa que coordina dicha travesía. Posee un título en ingeniería aeroespacial y fue el fundador de la compañía en el año 2009. Aunque el piloto no ha sido identificado oficialmente, se presume que Rush cumple con este rol, ya que se estima que el sumergible cuenta con cinco ocupantes en total.

Según fuentes oficiales, el propio Rush había enfatizado que tenía miedo de que el sumergible quedara atrapado debajo del agua y no pudiera volver a la superficie: “Lo que más me preocupa son las cosas que me impedirán llegar a la superficie”, había afirmado pensando en los riesgos que había en esta aventura que finalmente le quitó la vida.

Sin embargo, él mismo quiso no pensar en esta preocupación y manifestó que con un buen manejo, el Titán podría contrarrestar los peligros. “Eso es solo una técnica, una técnica de pilotaje… Está bastante claro: si hay un voladizo, no pases por debajo. Si hay una red, no te acerques… Entonces, puedes evitarlos si eres lento y constante”, dijo intentando demostrar confianza en sí mismo y en la embarcación.