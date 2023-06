Vidente mexicano predijo desenlace fatal de submarino Titán; ya había vaticinado la suerte de Wilson y los niños perdidos en la selva

Este 22 de junio se confirmó que los cinco pasajeros del submarino Titán, cuyo objetivo era visitar los restos del Titanic, murieron por cuenta de una implosión. Sin embargo, sus cuerpos no llegarían a ser hallados, al menos, eso fue lo que vaticinó un vidente mexicano.

Su nombre es Maximiliano Cintio y en TikTok obtuvo aún más renombre por su predicción sobre los cuatro menores perdidos en el Guaviare, Colombia. Según él, los niños estaban vivos con alguien más en una cueva, aunque no dijo con quién, pero se especula que se trataba de Wilson, el pastor belga que ayudó a las Fuerzas Militares en la búsqueda.

Antes de su predicción, realizada por un fanático la tarde del pasado miércoles, Cintio cuestionó que loso tripulantes del submarino pagaron 250.000 dólares (por persona) para visitar los restos del Titanic.

Sumergible turístico perteneciente a OceanGate germi en la superficie del agua en un mar. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan por parte de la Guardia Costera de EE. UU. en Boston después de que un submarino turístico que se dirigía al sitio del naufragio del Titanic desapareciera frente a la costa sureste de Canadá. (Foto de Ocean Gate / Handout / Agencia Anadolu a través de Getty Imágenes) - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

“Era un tema del cual no quería indagar porque no me importa mucho, la verdad. Sé que son vidas, que son personas, pero básicamente pagaron por morir. Me parece un poco tonto, en la vida gastaría mi dinero en eso, pero cada quien hace con su dinero lo que quiere, ¿no?”, comentó.

Luego, afirmó que ni los cuerpos de los tripulantes ni los del submarino van a aparecer, aunque este jueves se confirmó el hallazgo del “marco de aterrizaje y la cubierta trasera” de la nave.

“Estas personas no van a aparecer, el submarino no va a aparecer, y si aparece, de mí se acuerdan de que es todo por hacer quedar bien a estos dos gobiernos de los países que están buscando, Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué? No sé. No sé qué intereses políticos tengan ni me gusta hablar de política”, predijo.

A pesar de los esfuerzos de la Guardia Costera de EE. UU. (USCG), se anuncia la muerte de los tripulantes del submarino Titán - Foto: AFP

“Yo no los percibo ni siquiera en el mar, eh. Pero bueno, puedo estarme equivocando”, agregó el vidente a través de la lectura de las cartas.

A bordo del sumergible iba Hamish Harding, presidente de la compañía Action Aviation; el paquistaní Shahzada Dawood, y su hijo Suleman; el experto buceador francés Paul-Henri Nargeolet, y Stockton Rush, director general de OceanGate Expeditions, la empresa que coordinó esta exploración a lo más recóndito del mar.

La implosión de Titán que acabó con la vida de sus tripulantes

Los cinco pasajeros a bordo del sumergible perdido el domingo perdieron la vida después de que los restos encontrados mostraran una “implosión” de la nave, según la empresa propietaria del batiscafo.

El barco nodriza Polar Prince perdió comunicación con el vehículo marítimo menos de dos horas después de haber descendido en un trayecto cuya estimación rodeaba las ocho horas. El objetivo no era otro más que observar con mayor detalle lo que quedó del icónico Titanic a casi 4.000 metros de profundidad.

“La implosión habría generado un sonido de banda ancha significativo que las boyas del sonar habrían captado”, explicó el contralmirante John Mauger de la Guardia Costera de EE. UU. en una conferencia de prensa este jueves. Eso habría significado una muerte instantánea para los tripulantes que habían pagado 250.000 dólares por estar dentro del sumergible.

Estos son los cinco tripulantes que se sumaron a la expedición del Titan y que se encuentran desaparecidos desde el pasado 18 de junio. - Foto: Montaje Semana

“Los restos son consistentes con una catastrófica pérdida de la presión de la cámara” del Titan, cuya comunicación se perdió el domingo dos horas después de haber iniciado la inmersión con cinco personas a bordo, anunció el servicio de guardacostas estadounidense, coordinadores de esta compleja operación de búsqueda en la que participan barcos, aviones y robots.

Previamente, la Guardia Costera de Estados Unidos indicó que un vehículo operado por control remoto (ROV, por sus siglas en inglés) encontró restos cerca de la zona de búsqueda. Lo anterior, horas después de que la nave agotara la totalidad del suministro de oxígeno.

“Un ROV ha descubierto un campo de escombros dentro del área de búsqueda cerca del Titanic. Los expertos del comando unificado están evaluando la información”, detalló previamente la autoridad estadounidense en su cuenta oficial de Twitter.