Esta es la historia de ‘Titanic’: antes de ser un éxito, estuvo a punto de quebrarse: “¡Esto no va a funcionar!”

Titanic es una producción estadounidense que se volvió un éxito mundial en taquilla, una historia que narra el hundimiento del transatlántico en su viaje inaugural y el inesperado destino de Rose y Jack, después de enamorarse durante la navegación.

Jon Landau, el productor ganador del Óscar por la famosa película, quien trabajó de la mano con el director James Cameron, y quien escribió el libro The Bigger Picture: My Blockbuster Life & Lessons Learned Along the Way, en el que habló sobre las dificultades que afrontaron antes de iniciar el proyecto.

Según The Hollywood Reporter, medio que tuvo acceso al libro, afirmó que junto a Cameron tuvieron que realizar una extensa investigación para saber cómo construir el barco, pues tenía que adaptarse a las necesidades del rodaje, pero sin perder la autenticidad.

“Así que esa fue la tarea más importante: encontrar una localización, construir un barco, crear un océano. Necesitábamos un entorno grande y autónomo donde pudiéramos controlar las condiciones”, confesó.

Después de una agotadora búsqueda y recorrer largas distancias, dieron con el lugar en Rosarito, México. Allí construyeron un enorme tanque de agua que simuló el océano y los otros espacios que hacían parte del lujoso barco, como los salones, los camarotes, la sala de máquinas y el comedor.

Sin embargo, antes de empezar con el montaje, Jon le faltaba contar con la aprobación de James, puesto que él no había visto el lugar, esperando a que el estudio les “diera luz” por un dilema con Fox, que esperaba ya tuviera la locación.

Hubo unos días extras que aprovecharon para ir a México, pues Landau le mostraría lo que había planeado: “Quería asegurarme de que todo estuviera listo para la presentación: el barco y los diagramas, cómo se haría, cómo se vería”.

Pese a ello, a la mañana siguiente, Jim dijo que no estaba de acuerdo: “¿En qué estabas pensando? ¡Hay luces allá! ¡Hay una colina allá! ¡Cómo demonios va a ser esto en medio del océano! ¡Que todos regresen a Los Ángeles! ¡Esto no va a funcionar!”, pero después de analizarlo nuevamente, afirmó que era “perfecto”.

Historia detrás del lanzamiento de 'Titanic'. | Foto: Getty Images

También mencionó que Titanic fue una de las películas que más dinero había gastado en su producción, ya que el presupuesto inicial se duplicó, pues se realizó una maqueta, se hicieron expediciones submarinas para conocer a detalle el naufragio y se utilizaron nuevos efectos especiales.