Video | Le apuntaron con un láser a lo que parece ser un ovni y esto fue lo que sucedió

Un video grabado en Chile se hizo viral en redes sociales, en la cinta dos hombres divisan una forma lumínica en el cielo. Decidieron utilizar un rayo láser de alta potencia para señalar la extraña figura, sin embargo, lo que sucedió después dejó con los pelos de punta a más de uno.

Daniel Segovia es un estudiante de ingeniería en prevención de riesgos que por medio de su cuenta de TikTok compartió lo que él denomina como una interacción con un Objeto Volador No Identificado (Ovni).

En el video se puede escuchar la voz de Daniel junto a otra persona de la que se desconoce su identidad, ambos divisan a lo lejos una luz flotante en plena noche de Santiago de Chile. Según los testigos, esta luz se ubicó sobre la precordillera.

Ambos hombres divisaron a lo lejos una luz flotante en plena noche de Santiago de Chile. - Foto: TikTok: @chororois

Dejándose llevar por la curiosidad, sacaron un láser de largo alcance para mirar que sucedía al apuntarle al objeto lumínico. Pero antes de realizarlo, comenzaron la grabación de video, esto con el objetivo de guardar registro por si algo extraordinario ocurría.

“Yo ya estoy grabando”, dice uno de los testigos del hecho, mientras tanto el segundo sujeto enciende el láser y apunta hacia el supuesto ovni.

Casi instantáneamente se puede observar como la luz emitida por el láser hace una clase de rebote, por lo que se regresa hacia la ubicación de los dos curiosos sujetos. Ninguno de los dos podía creer lo que estaba sucediendo, ya que ni siquiera estaban seguros si el láser alcanzaría a llegar hasta el objeto.

“Ohhhhhh”, exclamaron los hombres mientras que desataban una risa nerviosa por lo que sus ojos estaban viendo.

Casi instantáneamente se puede observar como la luz emitida por el láser hace una clase de rebote, por lo que se regresa hacia la ubicación de los dos curiosos sujetos. - Foto: TikTok: @chororois

“Debe ser un metal grande o un espejo, no sé, porque para que rebote de esa forma, eso no es una linterna”, trató de explicar el sujeto que tenía el láser en sus manos.

El video ya cuenta con miles de reproducciones en TikTok ya ha desatado una ola de cometarios. Otras personas que viven en el sector aseguraron ver la misma luz con frecuencia, situación que aumenta el nivel de mística al respecto.

“Lo vimos y emitía esa luz como láser, desde San Miguel, debe haber sido grande ✨️”; “Hola yo lo vi hace poco y brilla mucho, además estaba muy arriba de la cordillera”; “¿Dónde puedo comprar el láser?”; “Lo he visto como 20 veces en los últimos dos meses... siempre en la cordillera”; “Yo vi lo mismo en la precordillera solo luz blanca!”, fueron algunos de los comentarios a la publicación.

¿Ovnis en Latinoamérica?

Las últimas semanas han estado marcadas por avistamientos de objetos no identificados que volvieron a poner en tela de juicio lo que para algunos es prueba de vida en otros planetas. Sin pruebas científicas que pongan fin a las especulaciones, las teorías conspirativas volvieron a tomar un papel protagónico.

Perú fue espacio del avistamiento de un objeto extraño, concretamente sobre los cielos de Lima (la capital). La nave tenía forma tubular y quedó captada en video, mientras estuvo por varios minutos en el cielo antes de que, según el noticiero de Telemundo Al rojo vivo, empezara a hacer “maniobras con rapidez” y, finalmente, se perdiera de vista.

Las últimas semanas han estado marcadas por avistamientos de objetos no identificados que volvieron a poner en tela de juicio lo que para algunos es prueba de vida en otros planetas. - Foto: Getty Images - MATJAZ SLANIC

En un intento por acercarse a una explicación (en general de este tipo de fenómenos, no solo del particular) el ufólogo peruano Ricardo González conversó con Perfil Córdoba. A ese medio, el experto se refirió a un aumento de ese tipo de eventos en distintas partes del mundo.

“Para empezar, hay que recordar que el término de ovni –objeto volador no identificado– no es sinónimo de nave extraterrestre. Después del derribo de un globo chino, han aparecido otros objetos que han sido derribados y de momento no se ha podido determinar con precisión qué fue lo que se destruyó”, apuntó González.