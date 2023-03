Video: “Mi compañera no hizo nada”, joven ‘echó al agua’ a una estudiante en una exposición de colegio y se hizo viral

A través de las redes sociales circula un particular video grabado al interior de un salón de clases en el que se hizo evidente un problema latente en la mayoría de los llamados ‘trabajos en grupo’, donde algunos estudiantes quedan insatisfechos con el aporte de sus compañeros durante la realización de la tarea, y que muchas veces es pasado de alto en pro de la armonía entre los alumnos.

No obstante, a diferencia de la mayoría de casos, en el escenario grabado en video, un joven sí fue capaz de delatar a su compañera de clase por no haber participado de la elaboración del trabajo, y cerró su exposición advirtiendo que “en conclusión mi compañera Dariana no hizo nada”, una aseveración que despertó el desconcierto de los concurrentes y la indignación de la expositora, quien estaba parada junto a él.

Joven exlicó que su compañera no le ayudó con el trabajo en grupo - Foto: AP

En medio de la indignación de la joven acusada, esta la recrimina a su compañero por la aseveración y por la forma tan decidida de haberla dejado en evidencia frente al salón de clase y la docente; conociendo de las posibles consecuencias que ello acarrearía.

Frente a la forma como su compañero la hizo quedar mal, la joven, visiblemente disgustada afirmó “eso no es cierto, además estaba enferma”, buscando que la profesora no fuese a castigarla.

Sin embargo, la joven no contó con que su compañero estaba realmente disgustado con ella por no participar del trabajo en grupo, e intentar ‘ir en coche’, y había preparado algo más que la acusación sobre su ‘no colaboración’ en la tarea.

Así, frente al reclamo de la joven, y el argumento del ‘por qué no pudo ayudar en la elaboración de la exposición’ advirtiendo enfermedad, el joven ‘contraatacó’, proyectando una serie de fotografías que daba cuenta que, mientras que él trabajaba, ella había estado en la playa y no en un hospital.

“Tan enferma que se fue a la playa… tan enferma que se fue a un concierto, y se fue a vacacionar”, expuso el joven, quien iba acompañando sus aseveraciones con el material probatorio correspondiente; una serie de fotografías que respaldan su denuncia.

Según la cuenta de la persona que hizo público el video, los hechos ocurrieron en una escuela preparatoria en la Ciudad de México, y tras su publicación se ha convertido en un hecho viral debido a la sinceridad del estudiante, y a la indignación de la compañera, quien evidencia en su rostro la vergüenza por la forma en que fue señalada por su amigo.

Mientras la mujer dijo haber estado enferma, el joven mostró pruebas de que su compañera realmente estuvo de vacaciones, en una playa y en un concierto. - Foto: Getty Images / Franz-Marc Frei

Dentro de la concurrencia también se ven algunas reacciones de burla y otras de solidaridad con la joven acusada, con expresiones que evidencian ‘no creer’ lo que están presenciando.

Dentro de los comentarios que acompañan la publicación, algunos internautas han aplaudido el valor del joven para ‘exponer’ a su compañera, advirtiendo que en su época de colegio vivieron situaciones similares en los trabajos en grupo, pero nunca tuvieron el valor de dejar en evidencia a sus compañeros.

“Eso sí es una exposición… no quería exponer y la expusieron”, advierte uno de los internautas en el video que se viraliza a través de la web.

En un tercer video, el joven, identificado como Jonathan Ulises, explicó que la tarea les había sido puesta desde un mes atrás, y pese a que él le había insistido a ella en repetidas ocasiones para la realización del trabajo, siempre se encontró con evasivas.

Joven explicó en un tercer video la reacción de la profesora ante su denuncia. - Foto: ap

“Gey no es justo que yo haya hecho todo... legamos y se paró a exponer como si sí hubiera hecho sus temas, pero yo dije, aquí no reinita”, explica el joven quien también afirmó que finalmente la profesora también le dio buena nota a la joven expuesta ‘porque pensó que había sido una broma’.