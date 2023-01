Video | Mono se coló en una boda y logró tener fotos con el novio

La pareja de novios decidió hacerse una sesión fotográfica al aire libre y se llevó una sorpresa que no tardó en hacerse viral.

La boda “soñada” para algunos puede representar toda una preparación que va desde el lugar a realizarse, la comida a ofrecer y la sesión de fotos que dejará plasmados los mejores momentos de la unión marital. Las preferencias, ingresos y hasta creencias de la pareja podrían constituirse como algunos factores para decidir dónde tomar las imágenes.

Un par de novios vivió una experiencia que marcó el día “más importante” hasta ahora para ellos, cuando su sesión estuvo interrumpida por un mono. Ambos se encontraban buscando la mejor pose cuando, de repente, el primate se abalanzó sobre ellos y se robó el protagonismo.

El clip con el inusual momento fue compartido por la propia novia, Sophie U. Ngo, en su cuenta de Instagram. En la red social, quedó captado el instante exacto en el que los novios bailan en círculo y la sonrisa que reflejaban sus rostros es cambiada por un gesto de asombro y hasta temor por parte de la joven, quien no lo dudó un segundo antes de apartarse y decir: “Oh, Dios mío”.

Lo más curioso es que el primate no llegó solo, sino acompañado de su cría. El futuro esposo se tomó lo que estaba pasando con humor y no intentó separarse de los animales; por el contrario, aprovechó el instante para que la cámara hiciera lo suyo y dejara evidencia del ‘inolvidable’ hecho. Segundos después, la mujer dejó atrás el temor y volvió a acercarse, mientras no podía contener la risa.

“Tu boda fue interrumpida por un mono y tus camarógrafos lo grabaron todo”, escribió la novia en tono jocoso. En las plataformas digitales, la interrupción fue interpretada de diferentes maneras; incluso, hubo algunos que hicieron una analogía con exparejas que llegan el día del matrimonio a detener la unión.

La mujer agregó que “se sintió como una experiencia única y especial (...) sobre todo porque estuvieron dispuestos (los animales) a acercarse a nosotros de esa manera (...). No puedo creer que nuestros videógrafos grabaron esto, ¡qué día salvaje! Nos encanta esto y el bebé en su espalda”, añadió Sophie, según recogieron medios internacionales.

“Cuando el ex intenta dar un paso atrás en la imagen”, “Qué hermoso momento, inmediatamente confió en él. Elegiste sabiamente”, “Me encanta la forma en que el novio se calma y maneja la situación. Tienes un hombre con el que puedes contar chica. Y por la forma en que es gentil con el mono, tienes a un hombre amoroso allí”, “¡Esto es tan épico! Los animales conocen la buena energía y siento que es por eso que gravitaron hacia ustedes”, se destacan entre los comentarios.

Oso interrumpe pedido de mano

Otro momento inolvidable fue protagonizado por un oso en México que se atravesó justo cuando un hombre se había arriesgado a dar un paso que no siempre suele resultar sencillo: pedir matrimonio. En video quedó registrado cuando el pardo cruzó de forma repentina frente a la cámara en la zona de Chipinque en San Pedro (Estado de Nuevo León).

La velada plasmó un instante inolvidable, mientras el mexicano aguardaba por un ‘sí’ como respuesta a su propuesta del “cásate conmigo”. Tanto los novios como quien estaba grabando se tomaron con gracia la intromisión y la calificaron como “una buena anécdota”, pese a que se desconoce qué respondió la novia.

Algunos internautas cuestionaron que turistas transitaran libremente por esa zona y aseguraron que eran los humanos quienes estaban irrespetando el hábitat natural. Sin embargo, otros usuarios hicieron bromas en torno a la aparición del oso pardo durante la velada.