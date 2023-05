Viral en las redes sociales: tiene 35 años, es virgen y así quiere llegar al matrimonio

Esta bella hindú ha pasado sus diez últimos cumpleaños sola, debido a sus férreas convicciones. “Me pregunto si mi matrimonio alguna vez sucederá, porque los hombres tienen mucho miedo de mis valores”, expresó en un artículo publicado en el sitio web estadounidense Insider, que tiene conmocionados a millones de internautas.

Todo porque, en un mundo tan sexualizado, ella proclama con orgullo su virginidad, a los 35 años, una edad en que la gran mayoría de las mujeres tienen buena experiencia en asuntos de alcoba, así no se hayan casado. Pero eso no va con ella y desde hace mucho tiempo se propuso llegar virgen al matrimonio.

A lo mejor, eso es un poco el reflejo de los marcados preceptos religiosos con que fue criada en su natal india, una cultura que, aun en el siglo XXI, conserva estrictas reglas sobre el pudor y la moral sexual. Los códigos son tan estrictos, que se recuerda cómo el actor Richard Gere se vio a punto de ser condenado por obscenidad por besar en un evento público a la actriz del Bollywood Shilpa Shetty .

“Tengo 35 años y mantengo mi tarjeta V (de virgen) con orgullo. Necesito un anillo en mi dedo antes de perder la virginidad con mi única pareja. Me sentiría devastada si traicionara mis principios y tuviera una aventura de una noche”, escribió la modelo, quien se trasladó con su familia a Estados Unidos hace algunos años.

También contó que, cuando sus amigos empiezan a hablar de sexo, ella no dice nada. Sin embargo, no haber tenido relaciones íntimas todavía no es ningún complejo para ella, sino todo lo contrario, pues mantiene la ilusión de que cuando eso suceda, será con el hombre ideal.

En la sincera pieza con que ha sorprendido a millones, Sonali revela además: “No es que tenga miedo, aunque sé que el sexo puede ser doloroso la primera vez, pero los amigos con derecho a rose y las relaciones sin compromiso no son para mí. Busco a mi alma gemela”.

A pesar de su castidad, no es del todo ignorante de las sensaciones eróticas. A los 26 años, experimentó un primer beso que nunca olvidará. “Me sentí increíble”, escribió. Pero, esa vez, las cosas no avanzaron a causa de su posición sobre el sexo, una situación que se ha repetido varias veces.

De su infancia en la India, en la década de los 90 y comienzos del presente siglo, recordó que allá el matrimonio y, sobre todo, el sexo, siguen siendo un tema tabú, al punto que sus padres jamás le hablaron al respecto. Cuenta además cómo le encantaba ver películas del Bollywood junto a su hermana. En esos filmes, reflejo de las creencias del país, el máximo contacto físico entre las parejas era darse la mano, nada de besos.

En 35 años de vida, Sonali no está exenta de posibilidades de casamiento. Siguiendo la costumbre ancestral, su padre trató de arreglarle una boda en Estados Unidos, pero ella no le siguió la corriente. “Intentaba presentarme a médicos y abogados. Pero nunca me reuní con ellos. No confiaba en que mi padre eligiera un marido para mí. Querría a alguien que fuera como él”, expresó la bailarina.

En Los Ángeles, donde se fue a vivir hace seis años, luego de hacerlo en Nueva York, Sonali Chandra hizo varios intentos románticos, en vano. “He salido con nueve hombres en mi vida. Cada uno ha resultado un imbécil. Me invitaron a salir por mi apariencia, pero después de que les hablé sobre mis altos estándares y moral, desaparecieron. Tres de ellos me propusieron matrimonio porque necesitaban visas de trabajo en Estados Unidos”.

En otra ocasión, estuvo muy cerca de romper su promesa de permanecer virgen con un enamorado que la traía loca. Esa noche, en un hotel, ella estaba dispuesta a ir con él a su habitación, pero él le dijo: “Te mereces a alguien que esté siempre a tu lado y yo no puedo hacerlo”. “No me devolvió las llamadas ni los mensajes después de eso”, concluyó Sonali.