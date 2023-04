La desafortunada lesión que tuvo un hombre al tener relaciones sexuales; tuvo que ser operado de urgencias

En Estados Unidos este tipo de lesiones no es común y es responsable de solo 1 de cada 175.000 ingresos hospitalarios.

Un hecho lamentable le ocurrió a un hombre en Indonesia que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia tras haber tenido una lesión mientras sostenía una relación sexual con su pareja.

La historia, traída por el diario New York Post; cuenta que el hombre había realizado una posición notablemente arriesgada durante su encuentro sexual que hizo que su pene se fracturara, se trató entonces de un desgarro de la túnica albugínea de su miembro.

El hombre, de 37 años sostenía relaciones sexuales en la posición de ‘Vaquera Invertida’, en la que la mujer se encuentra ubicada de espaldas a su pareja en posición vertical hasta que escuchó un fuerte crujir en su miembro acompañado de un fuerte dolor.

La fractura de pene parece ser más común de lo que se cree - Foto: Getty Images

Según el medio, fue la revista Urology Case Reports quien publicó el incidente con el ánimo de ser estudiado por los especialistas, “el caso de un varón de 37 años que consulta por dolor agudo y rápida detumescencia tras escuchar un crujido durante las relaciones sexuales”, dice el estudio.

Según los médicos que llevaron el caso, se trató de un signo típico de “Deformidad en berenjena”, a lo que se le llama comúnmente a la inflamación del pene, uretrorragia o hematuria, en el que se presenta “dolor, malestar y pérdida inmediata de la erección”.

Según el New York Post, el pene del hombre se hinchó y se había tornado color morado oscuro, una situación que preocupó al hombre de 37 años que decidió acudir a un médico de urgencia para que pudiera aliviar el dolor causado por la fractura.

El hombre presentó un dolor intermitente y una inflamación poco usual que le llevó a asistir de urgencias al hospital - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Una condición rara es una fractura de pene seguida de lesión uretral”, dice la publicación del Urology Case Reports, asegurando que “La retención urinaria , la hematuria y la sangre en el meato uretral pueden ser signos de lesión uretral”.

Los médicos que atendieron al paciente aseguraron que la sangre se visualizó en la punta del pene. Los resultados de laboratorio fueron normales, lo que llevó a que el paciente fuera intervenido quirúrgicamente de manera inmediata donde se le realizó una “incisión circunferencial subcoronal”.

Según el diario estadounidense, los doctores tuvieron que coserle la uretra y vendarle la herida, una medida que requirió una “prueba de erección artificial” para confirmar que no habían quedado fugas o una “curvatura del pene” anormal, antes de terminar el procedimiento quirúrgico.

La lesión se habría dado mientras el hombre sostenía relaciones sexuales con su pareja en la posición de 'Vaquerita Invertida' - Foto: Getty Images

Sin embargo, el paciente aseguró que pese a no haber presentado ninguna complicación después de la cirugía su miembro seguía azulado lo que hizo que tuviera que recibir un catéter para facilitar el flujo de la orina por los rezagos que habían quedado de la cirugía y mientras todo “volvía a la normalidad”

“La intervención quirúrgica rápida con reconstrucción uretral proporciona buenos resultados con menos complicaciones”, dijo el equipo de médicos en la revista Urology Case Reports asegurando que “por lo general, no se requieren técnicas de diagnóstico complementarias porque la mayoría de las fracturas de pene son fáciles de reconocer”.

Según The New York Post, en Estados Unidos este tipo de fracturas parece no ser común, incluso es responsable de sólo 1 de cada 175 000 ingresos hospitalarios.

Por su parte, los médicos están utilizando el caso del paciente para arrojar luz sobre el pandeo del pene, que “con frecuencia afecta a hombres de entre 30 y 50 años que son sexualmente activos”.

El pene del hombre se hinchó y se había tornado color morado oscuro, algo que lo llevó a urgencias para ser atendido de inmediato - Foto: Getty Images

Finalmente los médicos aseguran que las fracturas de pene generalmente causan un crujido, detumescencia rápida, dolor agudo, hinchazón del pene y equimosis que pueden dar lugar a la “Deformidad de berenjena” y en el caso del paciente de indonesia, el hombre experimentó un fuerte chasquido, seguido de hinchazón, detumescencia y dolor en el pene.