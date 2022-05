¿Cuántas relaciones sexuales a la semana debería tener una pareja?

Históricamente, la sexualidad ha estado rodeada de mitos que se han ido formando a partir del tabú de muchas culturas frente al tema. Debido a la falta de información, difusión y educación al respecto, gran parte de la población tiene su primer acercamiento a la sexualidad con contenidos explícitos o representaciones audiovisuales que están alejadas de la realidad. Así lo explica Jorge Espinosa, coach de relaciones, y Carlos Jaramillo, médico funcional, en el programa Educando ConCiencia.

De hecho, según estudios publicados por organizaciones como Save the Children y Office of the Children’s Commissioner, la pornografía y otros contenidos explícitos son el mayor referente sobre temas de sexualidad para los jóvenes. Debido a esto, los jóvenes y adultos con vida sexual activa pueden generar percepciones erradas sobre su propio desempeño y sus relaciones interpersonales.

La cifra semanal para el sexo

Socialmente se cree que las parejas que tienen relaciones sexuales con mayor frecuencia son más felices, y el mito extendido ha llegado a imponer en la sociedad una cifra de referencia de entre 3 y 4 relaciones sexuales a la semana. Esto, se supone, implica que la relación es sana y que existe una atracción mutua entre las dos personas. La realidad es que este número depende de muchos factores, desde la condición física, mental y de salud de la persona, hasta el tiempo del cual se disponga semanalmente.

Es decir que el hecho de no cumplir con esta u otra cifra semanal no implica que la relación esté al borde del colapso. De hecho, la encuesta del Estudio Nacional de Familias y Hogares de Estados Unidos (realizada a 2.400 parejas casadas) y el Estudio Sociológico de Ánimo Ciudadano realizado por MyWord concuerdan en la afirmación de que las parejas que tienen sexo una vez al mes pueden ser igual o más felices que aquellas que tienen más sexo a la semana y, según una investigación publicada en la revista investigativa Social Psychological and Personality Science, la felicidad no es directamente proporcional al número de relaciones sexuales que mantiene una pareja.

De hecho un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carnegie Mellon de Pensilvania, la calidad es más importante que la cantidad en el nivel de felicidad de las parejas. Esta calidad no solo hace referencia al desempeño en el acto sexual, sino en la conexión que existe entre parejas.

Recapitulando, la cifra especifica de veces a la semana que una pareja debería tener sexo depende de cada situación. Lo importante es comprender que no por el hecho de que la experiencia sexual sea diferente a la representación mediática, significa que hay algo malo en la relación o en el desempeño. Además, para el coach de relaciones Jorge Espinosa, es necesario entender que la salud afecta directamente el desempeño y es totalmente normal que haya días y épocas de la vida en que las relaciones sexuales no sean la prioridad.

Beneficios de mantener una vida sexual activa

Sin dejar de lado lo anterior, tener relaciones sexuales consensuadas y con todos los cuidados necesarios y adecuados para cada ocasión, sí trae beneficios a la salud de las personas. Durante el acto sexual el cuerpo produce grandes cantidades de hormonas que promueven la felicidad y el bienestar (la oxitocina, la norepinefrina, la serotonina, la prolactina, la vasopresina, entre otras). Además, el esfuerzo físico es un bonus para activar el organismo. Por eso, entre sus beneficios, se encuentran: