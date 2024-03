Visa a Estados Unidos | Excónsul revela cómo se debe ir vestido para que le aprueben la visa: “Si no estoy convencido, terminó”

El hombre confesó que no es verdad que unos aprueben más visas que otros, ya que el jefe de sección está muy pendiente de eso y siempre busca un equilibrio a la hora de promediar el balance de aprobaciones y negaciones para la visa americana .

“Cuando una gente ve el rechazo de una visa, lo que normalmente ve es lo que preguntó el oficial y, basado en eso, ellos adivinan”, dijo el exmiembro del departamento de Estado, asegurando que, aunque es común, no es real que las respuestas del solicitante sean la causa de la negación , en la mayoría de los casos.

Sobre el tema de la vestimenta, en un momento de la entrevista le preguntan si verdaderamente importa el tema de ir “bien vestido”, a lo que él respondió que no es cierto que el color de la vestimenta sea un punto importante .

“Lo que yo busco cuando se presenta la persona es que se presente bien”, dijo el ex cónsul, agregando que es importante que el solicitante se vea como una persona que “ tiene habilidad de viajar, habilidad económica ”, dijo.

El hombre puso el ejemplo de un mecánico que trabaja en un taller y que gana 10.000 dólares al mes, pero se va vestido con un vestido y aún con sus manos negras por su trabajo: “Está haciendo un show” y es difícil confiar en él, pues no se muestra verdaderamente como es. “Viendo eso, ya no puedo confiar”, dijo.

Al respecto, continuó diciendo que en algunas ocasiones recibía el soporte de cartas de empleo con tipos de letra diferente, con un formato diferente y esto “no era profesional”. Finalmente dijo que el objetivo es convencer al oficial, pero si eso no le convence no tiene que investigarlo, sencillamente, “si no estoy convencido, terminó”.