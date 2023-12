Visa americana: Esto es lo que significa la hoja rosa que entregan en el consulado de EE.UU.

No obstante, dicha negativa no significa que automáticamente la solicitud de visa de inmigrante o no inmigrante haya finalizado, sino que todavía hay una posibilidad de aprobación, de acuerdo con la Sección 221 g de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Close up of american visa label in passport. SHallow depth of field. | Foto: Getty Images