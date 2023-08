¿Volverá a Colombia? Papa Francisco visitará nuevamente Latinoamérica; esta es la fecha y lo que se sabe

“No voy a ningún país grande”

En la entrevista con ese medio, se le consultó sobre por qué no incluía una gira en España, ante lo cual no vaciló en su respuesta: “No voy a ir a ningún país grande de Europa hasta que no termine con los pequeños. Empecé con Albania y, si bien fui a Estrasburgo, no fui a Francia. Si bien voy a Marsella, no voy a Francia”, dijo Jorge Bergoglio.