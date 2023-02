Inusual: joven simula accidente para proponerle matrimonio a su novia

A través de las redes sociales se han podido conocer diferentes propuestas de matrimonio, unas con resultados positivos, mientras que otras no. Muchas de ellas tienen detalles particulares, por no decir que inusuales, como la siguiente historia.

El usuario de TikTok @badbarbieale_april publicó un video que hasta el momento, acumula más de 4 millones de reproducciones, en donde se observa un accidente, con un herido: un joven tirado en el suelo, aparentemente inconsciente tras haber colisionado con otra moto.

Es entonces que de repente aparece una joven desesperada -su pareja- que se arrodilla para auxiliarlo. No obstante, el hombre de un momento a otro se voltea y saca de uno de sus bolsillos un anillo de compromiso para pedirle matrimonio a la mujer.

Motociclista se accidenta. - Foto: Getty Images

Sorprendida sin entender lo que estaba ocurriendo, al igual que las personas que estaban observando el supuesto accidente, le da un beso y un abrazo, como respuesta a su pregunta.

La inusual propuesta de matrimonio provocó muchas reacciones en la plataforma social, en donde los usuarios también bromearon:

“Yo le digo que no, me voy y luego regresó para decirle que crees que tú no más puedes bromear?”; “si no se van a morir y revivir para pedirme matrimonio, no quiero nada”; “Me haces eso, amor, y te prometo que del disgusto de pensar que te pasó algo me muero y no puedes ni pedírmelo jajajaja”, son algunos comentarios.

Critican a mujer en TikTok por arrodillarse para pedirle matrimonio a su novio

Una joven de 27 años decidió compartir en TikTok una de las decisiones más importantes que tomó para su vida: su propuesta de matrimonio. Pero los cibernautas no lo tomaron de la mejor manera y “destrozaron” su acto de amor con críticas y reacciones negativas.

En la publicación se puede ver a la joven identificada como Sukhmin Garcha, arrodillándose y sosteniendo una caja la cual contendría un anillo de compromiso. La mujer rompió con los prejuicios y cambió la tradición al realizar la propuesta.

Su pareja Shiraz Brar, de 27 años, estaba viendo el mar, cuando la mujer se le arrodilla, él se da la vuelta y lo acepta con una sonrisa; al dar el sí, ella procede a colocarle la argolla en el dedo anular. El video termina con un abrazo entre ambos.

La joven decidió compartir su felicidad en la plataforma de videos, pero al parecer no salió como ella lo esperaba, pues muchas personas de inmediato la criticaron y reaccionaron ante la noticia de su compromiso.

No obstante, una entrevista concedida a Caters News Agency, Garcha reveló que siempre estuvo abierta a la posibilidad de proponerle matrimonio a su novio en cualquier momento, “estaba bastante nerviosa al principio. Quería encontrar el momento adecuado para hacerlo”.

Propuesta de matrimonio - Foto: Getty Images

También contó que su pareja tenía “la sonrisa más grande en su rostro” y que luego de tomar la decisión, contó con el apoyo de sus amigos y familiares.

Su publicación generó opiniones divididas, pues así como muchos elogiaron y la felicitaron por su decisión; otros por su parte, en especial mujeres, la criticaron por no “respetar” la tradición impuesta por años de que solo los hombres deben pedir la mano de su novia.

La joven decidió tomar la iniciativa de pedir la mano en matrimonio de su novio. - Foto: Tomada de TikTok @sukhmingarcha

“Recibí muchos comentarios negativos”, dijo. “Muchos de ellos fueron ‘Preferiría morir’ o ‘Ella no tiene respeto por sí misma’, ‘Él no parece feliz’ y la lista continúa. Gran parte del odio provino de las mujeres, lo cual fue muy sorprendente. Fue interesante ver cómo los hombres apoyaban a las mujeres que proponían matrimonio”.

Aunque fueron muchas las mujeres que critican y odiaron la decisión, por su parte, varias usuarias compartieron su apoyo y la felicitaron por lo que hizo. Incluso, muchos hombres dijeron que les encantaría que les propusiera matrimonio.