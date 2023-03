Donald Trump recibe ‘puñalada por la espalda’: Michael Cohen, abogado que lo asesoró, testificará en contra de él

El caso de la actriz de contenido para adultos, conocida con el nombre de Stormy Daniels, sigue atormentando a Donald Trump.

Hace unos días, Daniels se reunió con los fiscales que llevan el caso en contra del presidente, en el cual se le culpa a Trump de entregarle 130 mil dólares a la mujer antes de las elecciones de 2016 para que ella no revelara la relación que asegura haber tenido con el millonario años antes, algo que el expresidente niega rotundamente.

Pero ahora, Michael Cohen, antiguo abogado de Trump, aseguró que está “totalmente dispuesto” a declarar si su antiguo cliente es imputado por estos pagos irregulares a la actriz.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, enfrenta duros líos judiciales en su país. - Foto: Getty Images / The Washington Post

Por su parte, la Fiscalía le ofreció a Trump la posibilidad de declarar en este caso de un presunto soborno y en el que Cohen fue parte instrumental al entregar a Daniels la gran suma de dinero, la cual se hizo de manera irregular al no quedar registrada en las cuentas de la Trump Organization, durante la campaña electoral de 2016.

Cohen, al igual que Daniels, se reunió en dos ocasiones con los fiscales que investigan este pago y aunque no reveló detalles concretos durante la entrevista, sí se mostró convencido de que existían pruebas de sobra, como mínimo, para imputar al expresidente por un delito penal; algo sin precedentes en la historia del país.

Se le está culpando a Trump de entregar un soborno de 130 mil dólares a una actriz de contenido para adultos - Foto: Getty Images / Bloomberg

“Puedo prometer al pueblo estadounidense que toda la información que hace falta para declarar la imputación y conseguir una condena ya está en manos de la Fiscalía”, aseguró el abogado, quien ha restado importancia a cualquier esfuerzo de Trump o sus simpatizantes para desprestigiar su figura. “Los hechos son los hechos. No me preocupa nada de lo que me puedan tirar encima”, agregó.

Cohen terminó en prisión tras declararse culpable hace unos años por violar la ley de financiación de campañas y por cometer perjurio en el Congreso, después de asegurar ante un tribunal que había recibido orden de Trump de entregar el dinero y que había encubierto al entonces candidato presidencial por una cuestión de lealtad. Cohen salió de la cárcel en 2021.

Varios ciudadanos quieren ver a Donald Trump tras las rejas - Foto: Getty Images / Pacific Press

“Estaba trabajando para un hombre que acabó convirtiéndose en presidente de Estados Unidos e hicimos cosas que eran incorrectas, pero jamás me imaginé que la democracia pudiera acabar en peligro por su culpa”, ha explicado Cohen en una entrevista este viernes 17 de marzo a la cadena estadounidense ABC, tras ser preguntado por su valoración del mandato de Trump, que acabó con un asalto de sus simpatizantes al Capitolio el 6 de enero de 2021.

En un mensaje que publicó Donald Trump en su red social Truth Social, Trump aseguró que en todo lo referente al caso Daniels confía “en sus abogados para solucionar esta extorsión [...] que tuvo lugar hace mucho tiempo”.

Los analistas comenzaron a leer entre líneas el mensaje publicado por el expresidente y afirman que fue ambiguo, ya que no quedó claro si estaba admitiendo que había realizado el pago en aquella ocasión.

*Con información de Europa Press.