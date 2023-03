El clamor de colombiana con cáncer terminal en Estados Unidos; le negaron la visa humanitaria a su papá: “Pido que me ayuden”

Leidy Viviana Gómez es una colombiana de 42 años que, como muchos connacionales, un día partió hacia Estados Unidos con el anhelo de encontrar mejores oportunidades. Hoy el camino le ha presentado una de sus mayores pruebas: la batalla contra un cáncer en etapa terminal que, pese a los diagnósticos, no le ha arrebatado las ganas de vivir.

La latina llegó sola a suelo norteamericano, concretamente a Miami, para trabajar, y a su familia en Orlando le comunicó la detección del cáncer de seno en 2021, pero que inicialmente todo “estaba bien”. Sin embargo, la enfermedad volvió a tomar fuerza y sus allegados en ese país mantenían contacto con ella, pero desconocían las complicaciones que realmente estaban desarrollándose.

La colombiana permanece hospitalizada en Florida, Estados Unidos, desde hace tres días. - Foto: Foto suministrada a SEMANA por la familia de Leidy Gómez

La familia de Leidy le comentó a SEMANA que ella ha sufrido episodios de ansiedad y, aunque en un momento estuvo viviendo con una “conocida”, luego se decidió que estuviese con sus allegados en Orlando. En enero, tras una visita, evidenciaron que el padecimiento se había expandido por varias partes del cuerpo y que el tiempo se agotaba.

“Ha estado muy débil”

“No estábamos enterados de la gravedad de la situación”, dijo a este medio Diana Cataño, familiar de Leidy y quien la recibió en su casa desde hace tres semanas para poder apoyarla. “Soy la persona que en este momento no tengo ahora hijos y puedo tener más tiempo para estar con ella”, contó.

En el último mes, la colombiana ha estado “muy débil, sin comer” y con un cuadro de ansiedad que alertó a quienes están pendientes, en este momento, de sus cuidados. “Llamamos al 911 y llegaron los bomberos, la ambulancia, la llevaron al hospital y se dieron cuenta de que (además) tenía covid, entonces está hospitalizada hace tres días”.

La familia de Leidy Gómez busca apoyo para que las autoridades migratorias otorguen la visa humanitaria. - Foto: Instagram / DianaCatano

La enfermedad ya hizo metástasis en el pecho, huesos y pulmones. En septiembre de 2022 se sometió a una mastectomía, pero dos meses más tarde se le encontró otra masa y, pese a otros tratamientos como radioterapia, los médicos afirman que no han tenido los resultados esperados.

El pedido de ayuda humanitaria

“Pido que me ayuden a ver si mis papás pueden venir a estar unos días conmigo. La oncóloga me dijo que estoy con cáncer terminal (...). Lo más probable es que no tenga cura porque es un cáncer muy agresivo. Me crece y nada me ha valido (...). Poder sentir el agrado de vernos o despedirme de ellos”, dijo Leidy en medio de su pedido de ayuda.

Según reveló Diana Cataño a SEMANA, hace algunos días le dieron a Leidy un mes de vida y, aunque ella no tiene hijos, la lucha se ha extendido a sus papás en Colombia para que puedan acompañarla. Actualmente, su mamá está con media parte del cuerpo paralizada, a raíz de un accidente y el clamor se extiende a las autoridades migratorias para que otorguen un permiso especial de viaje a Estados Unidos.

Según contó la familiar, se comenzó el trámite hace algunas semanas con el fin de que por lo menos el papá pueda visitarla, pero la solicitud fue denegada la semana pasada.

La visa humanitaria le fue negada al papá de la colombiana, pero la familia nuevamente intentará el proceso. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Queremos que Estados Unidos apruebe la visa”, dijo Diana Cataño y agregó que la volverían a pedir. Ya estamos en proceso (...), trayendo más pruebas. Tenemos gracias a Dios el apoyo del consulado colombiano, pero lo que queremos es que las autoridades hagan esa excepción y le den la visa a sus papás”, concluyó.

Actualmente, la connacional permanece hospitalizada y a la espera, igual que su familia, de que las autoridades migratorias escuchen su llamado y les den el aval para que su papá pueda viajar.