Estados Unidos: drástico plan de Biden para reducir el consumo de agua, ¿por qué?

En Estados Unidos el gobierno del presidente, Joe Biden, divulgó un análisis en torno a la sequía que golpea el oeste del país y mantiene en riesgo la supervivencia del río Colorado. De este dependen al menos siete estados y algunas comunidades indígenas que ahora podrían enfrentarse a una ‘drástica’ restricción sobre el uso del líquido vital.

Dos alternativas centran las posibles soluciones a la crisis, exacerbada por el cambio climático, pero que a la vez podría ser detonante de controversia desde los gobiernos locales. Las propuestas buscan evaluar cómo se puede sobrellevar la limitación de agua en el lago Mead y lago Powell durante los próximos tres años.

El agua fluye por el río Colorado desde la presa Hoover en el noroeste de Arizona, el 14 de agosto de 2022, cerca del Área Recreativa Nacional del Lago Mead. - Foto: AP / John Locher

Según The Associated Press, pese a que la llegada de tormentas sobre California se pudo sentir como un ‘alivio’, no significa que las preocupaciones hayan quedado atrás. “La nieve es genial. Es un regalo del cielo, pero estamos en medio de una sequía de 23 años”, dijo a esa agencia el subsecretario del Interior, Tommy Beaudreau.

¿En qué consiste el plan del Gobierno?

La iniciativa, presentada por la Oficina de Reclamación del Departamento del Interior estadounidense; plantea dos opciones sobre un racionamiento en los estados de Arizona, California, Nevada, Colorado, Utah, Wyoming y Nuevo México (además de territorios indígenas). El principal objetivo es garantizar el abastecimiento el mayor tiempo posible, pues además de suplir a 40 millones de personas, el río permite regar más de 2.400 hectáreas de cultivos, de acuerdo con Telemundo.

Los estados y tribus tienen hasta el 30 de mayo para presentar sus consideraciones. - Foto: AP / Matt York

CNN explicó que ambas alternativas consideran reducir cerca de 684 mil millones de galones del líquido; no obstante, la diferencia se basa en qué zonas sufrirían el mayor impacto por los recortes. Una de las opciones implica que ciudades como Phoenix, Las Vegas y Los Ángeles verían efectos más directos por tener un “reclamo” de “prioridad” inferior sobre el líquido, en comparación con las comunidades aborígenes.

El segundo escenario se destaca por una repartición más equilibrada entre los estados (particularmente California, Arizona y Nevada). Así las cosas; tanto las tribus y demás lugares involucrados en la disputa tienen como máximo hasta el 30 de mayo para exponer sus consideraciones, previo a la determinación que entreguen funcionarios federales.

La disputa podría extenderse

En cuanto a la comunidad indígena, la tribu Quechan mostró resistencia ante la posibilidad de que quede atrás el mecanismo de ‘primacía’. “Tenemos derechos de agua para personas de la tercera edad y la última vez que verificamos, todavía vivimos en un sistema basado en prioridades”, dijo a The Associated Press el abogado del grupo, Jay Weiner.

La gente asiste a una conferencia de prensa en el lago Mead en la presa Hoover, el martes 11 de abril de 2023, cerca de Boulder City, Nevada. - Foto: AP / John Locher

Por su lado, el encargado de la oficina de recursos hídricos en Arizona, Tom Buschatzke, subrayó a dicha agencia de noticias la importancia de alcanzar un acuerdo. “Una vez que ocurra el litigio, será muy difícil negociar algo para seguir adelante”, ya que podrían tener lugar litigios con una duración de “10, 15 o 20 años, mientras el sistema y el lago detrás de nosotros colapsará”.

Argentina, afectada por sequía

Argentina es otro país que vive este año su mayor sequía en décadas con consecuencias directas sobre la cosecha de maíz, soja y trigo. Según AFP, el tiempo prolongado de estas condiciones climáticas ha llevado a que la reserva de humedad en el suelo baje a un 5 %.

Por ejemplo, las plantaciones de maíz están con sus plantas secas y los granos de la mazorca lucen pequeños. “No pudieron desarrollarse por la falta de agua y las elevadas temperaturas. No justifican el costo de entrar con una cosechadora (…). Estamos a 40 días de sembrar trigo y no tenemos humedad en el suelo”, señaló la semana pasada a AFP el ingeniero agrónomo, Jaime Mestre.

Este panorama empaña aún más la situación económica de ese país, con una inflación récord en años, y mientras mantiene un compromiso con el Fondo Monetario Internacional por 44.000 millones de dólares.